Heck of a Morning: esperanças de título de Erin Blanchfield, interesse em Jake Paul vs. Tommy Fury

Erin Blanchfield deu um salto gigante na luta principal do UFC Vegas 69 no último sábado no APEX, mas foi sua impressionante finalização sobre Jessica Andrade o suficiente para colocá-la em uma luta pelo título, ou você prefere vê-la fazer mais uma luta em antes de dar o próximo passo?

Em uma nova edição do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage à vitória de Blanchfield, e uma possível luta com Valentina Shevchenko caso ela derrote Alexa Grasso no UFC 285. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem o retorno de Tatiana Suarez contra Montana De La Rosa neste sábado no UFC Vegas 70, o interesse – ou falta dele – na luta Jake Paul x Tommy Fury neste domingo, Jon Jones x Ciryl Gane, Israel Adesanya voltando em abril para enfrentar Alex Pereira e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.