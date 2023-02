Heck of a Morning: Jon Jones vs. Ciryl Gane, Jake Paul vs. Tommy Fury, mais

O tão esperado retorno de Jon Jones ao octógono está a pouco mais de uma semana, enquanto ele se prepara para enfrentar Ciryl Gane pelo título vago dos pesos pesados ​​na luta principal do UFC 285. Embora haja muitas perguntas sobre o confronto, e onde como está o jogo geral do ex-campeão dos meio-pesados, qual a sua maior dúvida sobre essa luta?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute o massivo evento principal do card pay-per-view do UFC no próximo fim de semana e onde Jones pode ir – ganhar ou perder. Além disso, os tópicos incluem os melhores locutores de ringue em esportes de combate, Jake Paul x Tommy Fury e as possíveis pressões para ambos os lutadores, a reação de Chris Curtis à escalação do UFC 287 e sua luta contra Kelvin Gastelum nas preliminares, Francis Ngannou no boxe, e mais.

