Heck of a Morning: Quais são as expectativas para Jon Jones quando ele voltar no UFC 285?

Jon Jones voltará ao octógono, em uma divisão inédita, quando enfrentará Ciryl Gane pelo cinturão vago dos pesos pesados ​​do UFC na luta principal do UFC 285, no dia 4 de março. Com mais de três anos afastados de sua luta mais recente, quais são as expectativas para o homem que muitos consideram o maior lutador de todos os tempos?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, fala sobre o próximo retorno de Jones, seu apelo ao público do MMA e afirma que quer enterrar o machado com o rival de longa data Daniel Cormier. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem as consequências de Islam Makhachev x Alexander Volkanovski no UFC 284, se o UFC deve voltar atrás, as regras IV que estão em jogo desde 2019, o futuro de Bo Nickal antes de sua estreia no octógono no UFC 285 contra Jamie Pickett, lutas discretas nos livros que não estão recebendo atenção suficiente e muito mais.

