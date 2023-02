Heck of a Morning: Será que Conor McGregor e Michael Chandler farão você assistir ao The Ultimate Fighter?

Conor McGregor deve retornar às competições ainda este ano contra Michael Chandler. Embora esse seja um grande confronto para o UFC, McGregor e Chandler se opondo na próxima temporada do The Ultimate Fighter será o suficiente para você assistir a temporada?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute a luta entre McGregor e Chandler, as probabilidades de apostas e por que ele acredita que será enorme para o show – mesmo que as classificações não sejam espetaculares. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem Islam Makhachev x Alexander Volkanovski, Dana White esquecendo o nome de Makhachev na prensa pós-luta do UFC Vegas 68, o retorno de Jon Jones no UFC 285 contra Ciryl Gane pelo título vago dos pesos pesados, Jack Della Maddalena x Randy Brown no UFC 284 neste sábado, Kevin Lee assinando novamente com o UFC, Chris Weidman na trilha de retorno e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

