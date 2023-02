Heck of a Morning: Shavkat Rakhmonov lutará pelo título do UFC em 2023?

Shavkat Rakhmonov tem sido uma bola de demolição durante toda a sua carreira profissional, incluindo suas quatro finalizações impressionantes dentro do octógono do UFC. Se o jovem de 28 anos pode dominar Geoff Neal no UFC 285, em quanto tempo poderíamos estar falando de lutas pelo título para Rakhmonov?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute o potencial caminho para um título de Rakhmonov e sua luta com Neal em 4 de março. Teto de Bo Nickal no UFC, Khamzat Chimaev, escalações para esta temporada do The Ultimate Fighter com Conor McGregor e Michael Chandler como treinadores, apostas na luta principal do UFC Vegas 69 entre Jessica Andrade e Erin Blanchfield, retorno de Tatiana Suarez no próximo final de semana, e mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.