Heidi Klum comemora quarto aniversário de casamento com o marido Tom Kaulitz

Heidi Klum foi à mídia social na quarta-feira para comemorar seu quarto aniversário de casamento com o marido músico Tom Kaulitz.

A modelo de 49 anos compartilhou um Instagram post apresentando uma série de momentos íntimos capturados ao longo de sua vida de casados, acompanhados por uma legenda sincera chamando Kaulitz de “amor da minha vida”.

A postagem começou com um vídeo do casal compartilhando um momento romântico na cama, seguido de um vislumbre de sua casa decorada com balões vermelhos em forma de coração e um buquê de rosas de haste longa para a ocasião especial.

As fotos também incluíam uma imagem de dois bolos coloridos com as palavras “4 anos” escrito em glacê marrom. Embora o casal tenha se casado em uma cerimônia privada em fevereiro de 2019, eles realizaram uma grande festa de casamento com familiares e amigos próximos em Capri, Itália, em agosto do mesmo ano.

Klum anunciou seu noivado com Kaulitz em dezembro de 2018. Kaulitz propôs casamento a Klum em uma proposta de café da manhã na cama que envolvia seus filhos de seu casamento anterior com o cantor Selo – filhas Lou, 13, e Leni18, e filhos johan16, e henrique17.

De acordo com um amigo de klum citado por Revista Pessoas, Kaulitz foi para o México com a família antes do noivado e começou a discutir seus planos de se casar com a mãe deles. As crianças ficaram extasiadas e acharam difícil manter a notícia em segredo.

“Tom foi até as crianças e pediu a mão de Heidi em casamento, e eles disseram ‘sim'”, acrescentou o amigo.

Kaulitz fez um esforço significativo para conhecer os filhos de Klum desde o momento em que os conheceu, segundo uma fonte. Ele agora se tornou um “pai extra” para as crianças e se envolve em atividades de que elas gostam, incluindo esportes com os meninos de Klum e outras coisas.

“Heidi ama sua energia e assume a vida e se sente muito grata por ter conhecido Tom”, acrescentou a fonte.

O feliz quarto aniversário de casamento do casal é uma prova de seu forte vínculo, e sua postagem no Instagram serve como um belo lembrete de seu amor um pelo outro.

Relação de Heidi Kulm e Tom Kaulitz

Heidi Klum e de Tom Kaulitz relacionamento está forte desde que eles começaram a namorar em início de 2018. O casal se conheceu em fevereiro daquele ano em uma festa em Berlim, na Alemanha. Kaulitz, o guitarrista da banda Tóquio Hotel, ficou imediatamente apaixonado por Klum e pediu o número dela.

O relacionamento deles floresceu rapidamente e eles fizeram sua primeira aparição pública juntos no Cannes em maio de 2018. A partir daí, o casal foi visto com frequência junto em diversos eventos, incluindo o Prêmios Emmy 2018 e a Prêmio Globo de Ouro 2019s.

Klum e Kaulitz ficaram noivos em dezembro de 2018, depois que Kaulitz a pediu em casamento em uma proposta surpresa de café da manhã na cama que envolvia seus quatro filhos de seu casamento anterior. O casal oficializou a união em uma cerimônia privada em fevereiro de 2019mas depois eles celebraram suas núpcias com uma grande festa de casamento em Capri, Itália, em agosto do mesmo ano.

Ao longo de seu relacionamento, Klum e Kaulitz foram muito abertos sobre seu amor um pelo outro. Klum costuma compartilhar momentos íntimos com o marido nas redes sociais e se refere a ele como o “amor da minha vida” em várias ocasiões.

O relacionamento deles é notável não apenas por seu forte vínculo, mas também pela maneira como Kaulitz abraçou os filhos de Klum de seu casamento anterior. Ele esteve ativamente envolvido em suas vidas e se considera um “pai extra” para eles, praticando esportes com os meninos de Klum e participando de atividades que as meninas gostam.