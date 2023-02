Helicóptero Black Hawk cai no Alabama, matando 2 membros da Guarda Nacional

AFalcão helicóptero do Guarda Nacional do Tennessee caiu Quarta-feira no Alabama, matando todos a bordo, disse um porta-voz do escritório do xerife do condado de Madison.

“Não temos sobreviventes”, investigador Brent Patterson disse. “Temos uma cena de crime aqui. Nós a gravamos.”

Ninguém no chão foi ferido

Patterson disse que não houve feridos em solo quando o helicóptero caiu.

Forças Armadas dos Estados Unidos autoridades disseram que dois membros da Guarda Nacional do Tennessee a bordo foram mortos. Um oficial do Exército disse que o helicóptero, que estava em uma missão de treinamento, caiu por volta das 15h30, horário local, e pegou fogo. As autoridades americanas falaram sob condição de anonimato para discutir um incidente que estava sob investigação.

🚨US military most secured helicopter UH-60 Blackhawk has crashed near Highway 53 in Madison County near Huntsville. No survivors pic.twitter.com/fAWFfRDujd — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 16, 2023

O UH-60 O helicóptero, mais conhecido como Black Hawk, caiu na comunidade sem personalidade jurídica de Harvest ao longo da Rodovia 53 do Alabama, disse a Agência de Execução da Lei do Alabama em um comunicado.

A rodovia ao longo da qual aconteceu o acidente passa por áreas comerciais a noroeste de Huntsville que são delimitadas por subdivisões, florestas e campos ao sul da divisa do estado com o Tennessee. O escritório do xerife disse em um comunicado que o acidente estava causando atrasos no trânsito que devem durar até quinta-feira.

A colheita está a noroeste de Huntsville, que abriga o Marshall Space Flight Center da NASA e o Redstone Arsenal do Exército dos EUA. A área antes rural tornou-se cada vez mais suburbana e fica a cerca de 90 milhas ao sul de Nashville.

Grandes nuvens de fumaça preta subiram do local do acidente

Um porta-voz da Administração da Aviação Federal encaminhou perguntas aos militares. Um porta-voz da Guarda Nacional do Tennessee não retornou imediatamente os pedidos de comentários.

A polícia responde a um acidente de helicóptero Black Hawk na quarta-feira.

Os meios de comunicação locais mostraram grandes nuvens de fumaça preta saindo do local do acidente. Vários veículos de emergência estavam no local.

“Estou profundamente triste com o acidente fatal de helicóptero que aconteceu em Condado de Madison hoje”, disse o deputado americano Dale Strong, que representa o 5º distrito do Alabama, em um tweet. “Meu coração dói por aqueles que perderam suas vidas neste trágico incidente e por suas famílias ao saberem desta notícia.”