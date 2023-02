Henry Cavill e Brad Pitt entre os fãs famosos do Kansas City Chiefs

Cith Super Bowl LVIA apenas alguns dias de distância, a atmosfera em Glendale, Arizona, está no auge, assim como milhões de Kansas City Chiefs fãs ao redor do mundo. E entre esses torcedores barulhentos, orgulhosos e dedicados estão várias celebridades que não hesitam em vestir com orgulho as cores de seu time do coração.

Quem são as celebridades que apoiam os Chiefs?

O mundo de Hollywood e da música tem várias celebridades que vivem pelas cores dos Chiefs, e essas são algumas das mais famosas:

O ator que trouxe o super-herói Homem Formiga para a vida na tela grande cresceu no subúrbio de Kansas de Lenexa, Kansas, e tem sido um fã obstinado do Chiefs desde então, assim como sua alma mater Realeza de Kansas City e Kansas Jayhawks.

O sábado à noite ao vivo alume, ex-sócio de Olivia Wilde e vencedor do Emmy por seu personagem na série Ted Laço, cresceu em Overland Park, Kansas, e frequentou a mesma escola que Paul Rudd: Shawnee Mission West. Como Rudd, ele é um torcedor leal dos times de Kansas City.

Cantor/compositor Melissa Etheridge nasceu e cresceu em Leavenworth, um subúrbio de Kansas City, então ela continua sendo uma fã apaixonada do Chiefs.

O agora antigo filme Super homen é britânico, mas em 2018 ele disse a Rich Eisen: “Passei muito tempo na América aprendendo a gostar de futebol. Percebi que tinha que escolher um time. Disse a mim mesmo: ‘Superman é do Kansas.’ Eu estava interpretando o Superman na época e isso fez sentido para mim.”

O ator também passou a infância em Overland Park, e em 2020 passou ESPN‘s ‘First Take’, onde ele expressou seu amor ao longo da vida pelos Chiefs e o que significava para ele que o time tivesse um dos melhores QBs em muito tempo em Patrick Mahomes.

Brad Pitt passou boa parte de sua infância em Springfield, Missouri, e por causa dessas raízes, ele sempre foi um fã do Chiefs. Em 2013, ele gravou uma mensagem para uma estação de notícias local que o mostrava levantando o punho em apoio aos Chiefs. E em 2020 apareceu no SAG Awards com um boné preto com o logo do Chiefs, que acabava de ganhar o prêmio Super Bowl.