Henry sobre foto de Neymar no McDonald’s: Com amigos assim não precisa de inimigos

Neymar voltou a ser destaque na semana passada pelos motivos errados. Depois Paris Saint-Germain perdeu por 1 a 0 para Bayern de Munique no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o brasileiro foi flagrado jantando em um McDonald’s.

?Segundo relatos da mídia francesa, ele também participou do European Poker Tour Paris. Esse comportamento provocou críticas de muitos fãs.

PSG treinador Christophe Galtier admitiu em sua aparição na mídia que se encontrou com o brasileiro para discutir o que havia acontecido.

“Eu disse a ele o que eu pensava, Ney tem direito na folga, pra se recuperar, pra jogar pôquer, ele é apaixonado. Eu disse a ele o que pensei sobre a foto que saiu, isso é entre mim e ele”, Galtier disse.

Kylian Mbappé também teve que se manifestar e esclarecer que seus comentários após a partida contra os alemães, em que aconselhou seus companheiros a “dormir e comer bem” antes do jogo de volta, não foram direcionados ao brasileiro.

“Eu vi que as pessoas estavam falando sobre Ney, sobre o que aconteceu. Não foi um tiro em Neymar” Mbappé disse ao Prime Video Sport France após o confronto de domingo com Lille.

O último a comentar o incidente foi Thierry Henryque deu uma olhada em sua ‘gangue’ em vez de Neymarenviando-lhes uma mensagem.

“Foram seus amigos que postaram a foto? Com ​​amigos assim, você não precisa de inimigos”, disse ele ao Prime Video Sport France.

Lesão de Neymar

A pior notícia para o brasileiro veio no domingo contra Lille. Neymar foi expulso lesionado no segundo tempo após um bom início de jogo, no qual marcou.

Ele saiu com dores visíveis e em uma maca após um desarme de Benjamim André causou uma lesão no tornozelo direito. Neymar agora tem quase 20 dias para se recuperar antes do jogo da Liga dos Campeões contra Bayern de Munique.