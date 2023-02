Hesselbach Company ABRE VAGAS; Envie seu currículo!

A Hesselbach Company, empresa que trabalha na prestação de serviços de Consultoria, BPO, Cessão de Mão de Obra Qualificada e Assessoria Empresarial, está atrás de novos prestadores de serviço no estado de São Paulo. Desse modo, antes de falar mais sobre a empresa, conheça a lista de vagas abertas:

Analista de Supply Chain Pleno – Barueri – Região Metropolitana de SP – Efetivo;

Assistente Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Fiscal – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de talentos – Assistente Fiscal – São Paulo – SP – Banco de Talentos.

Mais sobre a Hesselbach Company e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a empresa, é válido frisar que a Hesselbach é consolidada no mercado de prestação de serviços por sua qualidade e ética em empresas nacionais e multinacionais dos mais diversos segmentos: Indústria, Comércio e Serviços, em todo o território nacional.

Além disso, a experiência e capacidade de seus consultores, juntamente à uma moderna estrutura de suporte interno, lhes possibilita agregar valor aos seus clientes. Já em relação aos funcionários, são profissionais que trabalham no regime CLT, sem vínculo empregatício com os clientes, minimizando, além de controles administrativos, todos os custos e encargos da folha de pagamento.

Por fim, são promovidos treinamentos, cursos e palestras de atualização profissional, garantindo alto padrão de qualidade na prestação de seus serviços.

