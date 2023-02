Hilaria Baldwin, esposa de Alec Baldwin, preocupada com a possibilidade de Alec Baldwin ir para a prisão

Om 21 de outubro de 2021, o que deveria ser apenas mais um dia de filmagem no Novo México para o filme ‘Rust’, se transformou em um pesadelo.

Hollywood acordou com a notícia chocante da morte de Halyna Hutchinsdiretor de fotografia do filme, em decorrência de um disparo acidental de Alec Baldwina estrela do filme.

Agora, o ator enfrenta uma sentença de prisão após ser acusado de homicídio involuntário e de sua esposa, Hilaria Baldwinexpressou sua preocupação.

Baldwin cobrado

No último dia 31 de janeiro, o intérprete foi indiciado formalmente e, se for considerado culpado no futuro julgamento, poderá ficar preso por até cinco anos.

Não só ele, mas também Hannah Gutierrez-Reedque foi o responsável pelas armas usadas no filme.

Além de causar a morte de Hutchins, ambos são responsáveis ​​pelos ferimentos causados ​​ao diretor Joel Souza ele mesmo, que também recebeu um impacto de bala.

Audiência em fevereiro

A audiência preliminar será realizada no dia 24 de fevereiro e contará com a presença de todas as testemunhas do ocorrido.

Entre eles estará o próprio Souza, assim como todos os presentes no tiroteio no momento do ocorrido, uma lista de 44 nomes.

O ator defende sua inocência

Enquanto o caso é resolvido, Baldwin tem reiteradamente mantido sua inocência, defendendo que em nenhum momento teve a intenção de atirar em Halyna Hutchins ou Joel Souza.

Até seus advogados consideram o processo uma falha do sistema judiciário. Por enquanto, conforme indicado pela mídia norte-americana, sabe-se que no tiroteio houve mais incidentes e falhas que alarmaram os trabalhadores.

Alguém que não estará na audiência preliminar será David Salõesdiretor adjunto e que chegou a acordo com o Ministério Público.

Aparentemente, Halls foi a pessoa que entregou a arma a Baldwin e disse ‘arma fria’, uma indicação de que eles poderiam prosseguir, já que supostamente estava sem balas.

A preocupação de Hilaria Baldwin

Por isso, diante da complicada situação que vive a ex-estrela de filmes como ‘Pearl Harbor’, não é de se estranhar que Hilaria Baldwin, sua esposa por 11 anos, seja seu principal apoio.

Segundo Bekia, ela está extremamente preocupada com a possibilidade de o marido ir para a prisão, já que os últimos meses têm sido um sofrimento constante para Baldwin.

“Ninguém está bem, não podemos estar bem”, disse ela em entrevista ao Extra.

“Foi, e é, uma tragédia que ninguém poderia imaginar.”