História da origem do vilão de Mikal Bridges revelada em mensagem de despedida ao Suns

Pontes de Mikal compartilhou uma longa mensagem de despedida para Phoenix Suns fãs sexta-feira no Instagram no que poderia muito bem ser sua história de origem do vilão.

Bridges, 26, é um exemplo claro de como a natureza cruel de NBA as trocas podem afetar o bem-estar psicológico de um jogador.

A incrível dança viral do Pheonix Suns com uma criança

Ele começou sua declaração de despedida agradecendo a franquia por lhe dar uma chance após o Philadelphia 76ers recrutou e imediatamente o negociou com Phoenix.

“Cara, eu nem sei por onde começar”, escreveu Bridges. “Só quero agradecer ao Phoenix e especialmente ao Suns por tudo. Trouxe um garoto que estava chateado por ser negociado pelo time de sua cidade natal para encontrar um novo lar e nunca mais querer sair.”

Bridges, cujo tweet fixado antes de ser negociado era ele dizendo que nunca queria deixar o Suns, também agradeceu aos amigos, fãs, funcionários e muito mais pela aventura. Ele finalizou a mensagem com algumas palavras que só seus ex-companheiros, inclusive Devin Booker e Chris Paulentenderia.

Mensagem de Mikal Bridges para CP3, Booker e Ayton

“E para meus companheiros de equipe, meus irmãos, meus malditos dawgs, de verdade”, escreveu Bridges. “Estou fora de todos vocês, de verdade. Vocês são os opps agora, então não atinjam minha linha, especialmente vocês Bismack Biyombo e Cam Payne.

“E sim, Chris Paul, certifique-se de enviar meu presente, mano. Eu jogo em breve. Amo vocês, cara. E sim, Deandre Ayton e Devin Booker, sou do Texas.”

Bridges está sempre sorrindo, faz o que o técnico manda e joga para os companheiros.

Agora que o Suns traiu sua confiança, negociando-o à 1:00 da manhã ET, Bridges pode desencadear como nunca antes.

Mikal Bridges protege Spencer Dinwiddie

Bridges aparentemente já deixou seus antigos companheiros de equipe e está pronto para estabelecer novos relacionamentos no Brooklyn.

Spencer Dinwiddieque jogou sua primeira partida com o Nets na quinta-feira depois de ser negociado do Dallas Mavericksdisse que dará a Bridges as duras lutas defensivas.

“Peguei você, meu garoto”, twittou Bridges.

Bridges tem a sorte de um de seus melhores amigos, Cam Johnson, também foi negociado para os Nets. Johnson comentou sobre a mensagem de despedida de Bridges, dizendo que não havia problema em desabafar.