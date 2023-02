História do Brasil: o Tratado de Petrópolis

Você sabe o que foi o Tratado de Petrópolis?

O termo “Tratado de Petrópolis” é usado para denominar um importante tratado que foi assinado no ano de 1903.

O tema é abordado com frequência por questões de história do Brasil dentro de provas como os vestibulares e o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para que você possa estudar da melhor forma possível, o artigo de hoje separou um resumo sobre o Tratado de Petrópolis. Confira!

Tratado de Petrópolis: definição

O Tratado de Petrópolis foi um acordo assinado entre os governos do Brasil e da Bolívia em 17 de novembro de 1903, na cidade de Petrópolis durante o governo de Rodrigues Alves.

O acordo foi criado para a consolidação da anexação do território do Acre, que pertencia à Bolívia desde 1750. Ao mesmo tempo, parte do estado do Mato Grosso era concedida para a Bolívia.

Tratado de Petrópolis: contexto

O ciclo da borracha foi um dos principais fatores que motivaram a criação do acordo, uma vez que, entre os séculos XIX e XX, a região norte do Brasil estava se desenvolvendo muito e rapidamente. A borracha havia se tornado um dos principais produtos de exportação, o que provocou a exploração e a povoação da região.

Contudo, os bolivianos não tinham interesse em povoar a região. Assim, o governo brasileiro pagou cerca de 2 milhões de libras esterlinas para a Bolívia, consolidando a compra da região doAcre.

Com isso, o Brasil pôde potencializar ainda mais a exportação de borracha para outros países, além de oferecer emprego aos habitantes do país.

Tratado de Petrópolis: consequências

O tratado foi o responsável por estreitar os laços entre Brasil e Bolívia. Ainda, ele conseguiu também evitar uma guerra pela posse do estado do Acre.

Não podemos deixar de mencionar também que a Bolívia recebeu uma parte do estado do Mato Grosso.