História do Brasil: um resumo sobre a Revolução Pernambucana

Revolução Pernambucana: aquilo que pode cair na sua prova

O termo “Revolução Pernambucana” é usado para definir a última revolta separatista do Brasil Colônia.

Esse tópico pode ser cobrado por perguntas de história do Brasil das mais variadas provas do país, mas principalmente naquelas de vestibulares e da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio..

Assim, para que você consiga estudar da melhor forma possível, o artigo de hoje preparou um resumo com aquilo que você precisa saber sobre a Revolução Pernambucana. Confira!

A Revolução Pernambucana: definição

A Revolução Pernambucana aconteceu no ano de 1817 e foi o último movimento separatista do período colonial. O movimento esteve relacionado com a crise enfrentada pelo Nordeste no século XIX, a qual foi provocada pela desvalorização do açúcar e do algodão do Brasil.

A Revolução Pernambucana: objetivos

Os revoltosos pediam o fim dos altos impostos, o direito à liberdade de expressão, a proclamação de uma república brasileiro e o fim da interferência de Portugal no Brasil, principalmente no comércio.

A Revolução Pernambucana: causas

No ano de 1808, devido à quebra do Bloqueio Continental por parte de Portugal, a família real portuguesa fugiu para o Brasil. Contudo, a presença desses nobres no país aumentava os gastos do governo.

Assim, para equilibrar as contas públicas, muitos impostos foram criados e passaram a ser cobrados da população, o que revoltou especialmente os pernambucanos, uma vez que o estado já enfrentava uma crise econômica devido à diminuição dos lucros com a exportação dos produtos cultivados em suas terras.

Também podemos mencionar o fato de que o governo de D. João VI desagradava a elite porque aumentou a presença de portugueses nos postos de comando brasileiros.

A Revolução Pernambucana: características e desfecho

Nesse contexto, revoltosos planejam a revolução e a colocam em prática ocupando a cidade de Recife e prendendo o governador do estado, Caetano Montenegro. Depois disso, os manifestantes criaram um governo provisório e proclamaram a República.

D. João VI decidiu reagir e, com isso, o final da revolta aconteceu em maio de 1817. A revolta foi sufocada e muitos participantes foram executados.