História Geral: a Criação da Igreja Anglicana

Criação da Igreja Anglicana: um resumo completo sobre esse evento

A Igreja Anglicana foi fundada pelo rei inglês Henrique VIII, da dinastia Tudor, durante o período conhecido como “Reformas Religiosas”

O tópico pode ser abordado por questões de história, principalmente nos vestibulares e na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre a criação da Igreja Anglicana. Confira!

Criação da Igreja Anglicana: definição

A Igreja Anglicana surgiu a partir das Reformas Protestantes, processo de oposição à Igreja Católica e que esteve presente em diversos países da Europa. As Reformas se iniciaram no ano de 1517, com a criação do Luteranismo.

Na Inglaterra, ao contrário do que ocorreu em outros países, o movimento de reforma contra a Igreja aconteceu por meio do próprio rei: Henrique VIII, da Dinastia Tudor.

Criação da Igreja Anglicana: contexto

Henrique VIII decidiu se separar da Igreja Católica após ter o seu pedido de divórcio negado pelo papa Clemente VI. Com isso, a separação oficial da Igreja e do Estado foram foi declarada em 1533. A criação da Igreja Anglicana aconteceria no ano seguinte, em 1534.

No mesmo contexto, nobres ingleses passaram a criticar uma série de práticas da Igreja, uma vez que os membros do clero católico mantinham comportamentos luxuosos na Inglaterra, enquanto o país passava por uma forte crise econômica.

Esses fatores, somados às críticas doutrinárias das práticas religiosas de outros movimentos dentro das Reformas Protestantes, levaram o reinado do rei Tudor a romper com a Igreja Católica. Com o rompimento, Henrique VIII foi declarado chefe supremo da Igreja inglesa.

Criação da Igreja Anglicana: aspectos principais

Com a criação da Igreja Anglicana, o rei poderia nomear pessoas para os cargos eclesiásticos e decidir os rumos da religião no país.

Alguns historiadores afirmam que a Igreja Anglicana teria sido consolidada apenas no reinado de Elizabeth I, filha de Henrique VIII, no ano de 1558.