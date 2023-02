História Geral: a Primeira Crise do Petróleo

Primeira Crise do Petróleo: um resumo para as suas provas

O termo “Primeira Crise do Petróleo” é usado para denominar um evento que aconteceu no ano de 1973 e iniciou uma crise de impacto mundial .

O assunto pode ser abordado por questões de história, principalmente nos vestibulares e na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre a Primeira Crise do Petróleo. Confira!

Primeira Crise do Petróleo: definição

O termo “Primeira Crise do Petróleo” é usado para definir a crise econômica e comercial que afetou diversos países devido ao preço do barril.

Primeira Crise do Petróleo: contexto

A partir da segunda metade do século XIX, o petróleo passou a ser a principal fonte de energia de todo o mundo, sendo usado em centenas de produtos e isso fez com que ele se tornasse fundamental na economia de qualquer país. Ele é valorizado por ser uma fonte de energia não renovável, ou seja, ele pode se esgotar e suas reservar não são ilimitadas.

Após a Segunda Guerra Mundial, os proprietários de fontes de petróleo perceberam o poder que tinham em mãos para negociar o produto. Com o reconhecimento do potencial do petróleo, a Arábia Saudita, criou, no ano de 1960, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Em 1973, os membros da OPEP decidiram diminuir a produção do líquido e aumentar o preço do barril. A atitude também tinha uma motivação política: a Guerra do Yom Kippur, que havia acontecido no mesmo ano. No embate, países árabes haviam se organizado para retomar os territórios que haviam sido roubados por Israel. O conflito não conseguiu recuperar os territórios, uma vez que Israel contava com o apoio americano.

Para os países árabes, a interferência americana era uma afronta, uma vez que o país estava apoiando o maior inimigo árabe. Para demonstrar sua insatisfação e pressionar as potências mundiais em relação à Questão do Oriente Médio, a OPEP sobe o preço dos barris em mais de 400%.

Primeira Crise do Petróleo: consequências

As decisões geraram consequências drásticas: falta de combustível em vários postos do planeta, racionamento e sequelas na economia de muitas nações. O evento ficaria conhecido como Primeira Crise do Petróleo e seria a maior crise econômica em escala mundial desde a Crise de 1929.

A crise só terminaria depois de um ano, com acordos realizados em conversas entre Henry Kissinger, diplomata americano, e os líderes israelenses. Israel concordou em se retirar das áreas ocupadas, resultando na vitória árabe na Guerra do Yom Kippur. Com essa atitude, os a OPEP reequilibrou o preço do barril de petróleo.