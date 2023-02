História Geral: o Genocídio em Ruanda

O Genocídio em Ruanda: aquilo que pode ser cobrado na sua prova

No século XX, Ruanda enfrentou um verdadeiro genocídio, o qual foi responsável pelo extermínio de 70% da etnia tutsi.

O Genocídio em Ruanda é cobrado com frequência por questões de história, principalmente nos vestibulares e na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para que você consiga se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje preparou um resumo com aquilo que você precisa saber sobre o Genocídio em Ruanda.

O Genocídio em Ruanda: definição

O evento conhecido como “Genocídio em Ruanda” começou no dia 7 de abril de 1994, quando os Hutu atacaram os Tutsi.

O Genocídio em Ruanda: antecedentes

Durante a Primeira Guerra Mundial, a Bélgica dominou a Ruanda. Na época da colonização, os tutsis representavam 14% da população. Os hutus representavam 84%, ou seja, a maioria. O restante era formado por diversas etnias.

Contudo, os belgas introduziram um conceito que não existia ainda em Ruanda: baseados em teorias raciais, os colonizadores afirmaram que existiam certas características físicas nos tutsis que os tornavam “melhores” que os hutus. Assim, os tutsis receberam o direito de estudar e de ocupar cargos importantes ao lado dos belgas, enquanto os hutus eram marginalizados. E foi exatamente a partir desse momento que o rancor entre as duas etnias passou a crescer.

No ano de 1962, os belgas saíram do país e Ruanda conquistou sua independência com os hutus, no governo. Com isso, diversos tutsis fugiram do país. Em 1994, o presidente hutu Juvénal Habyarimana aceitou assinar um tratado de paz entre as etnias, mas isso ofendeu os hutus radicais, que queriam vingança e não paz.

No mesmo ano, o presidente é assassinado e os hutus apontam os tutsis como responsáveis pelo crime.

O Genocídio em Ruanda: o massacre

Nesse contexto, os hutus haviam encontrado o pretexto perfeito para realizar o que queriam: exterminar os tutsis. Os líderes das milícias hutus convocam a população para fazer um massacre.

No dia 7 de abril de 1994, inicia-se, em Ruanda, uma verdadeira a caça aos tutsis. Tutsis e hutus moderados eram assassinados e mais de 800 mil pessoas perderam suas vidas.

O massacre terminou em julho de 1994, quando a Frente Patriótica Ruandesa derrotou os hutus.