História Geral: o que foi a Querela das Investiduras

Querela das Investiduras: o que você sabe sobre esse assunto?

O termo “Querela das Investiduras” é usado para denominar uma disputa entre o Imperador do Sacro Império Romano Germânico e o papa.

Esse tema pode ser cobrado em questões de história dentro das mais variadas provas do país, como nos vestibulares e na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para que você consiga se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje separou um resumo sobre a Querela das Investiduras. Vamos conferir!

A Querela das Investiduras: introdução

A Querela das Investiduras foi um conflito pelo controle das Investiduras que envolveu a Igreja Católica e o Sacro Império Romano Germânico (SIRG), entre os anos de 1075 e de 1122.

A Querela das Investiduras: disputa com o papa

Na Idade Média, era comum observar os poderes da igreja e dos nobres terem interesses compartilhados. Contudo, no Sacro Império Romano Germânico o contrário poderia ser observado. Isso porque, os nobres e os membros do clérigo possuíam uma relação conflituosa desde o século X, e que apenas piorou no período que se inicia em 1075, século XI, e acaba no ano de 1122. O principal motivo do aumento dessas divergências foi a crise na Igreja e interferência do Império nessa instituição.

Os padres da abadia de Cluny na França queriam a criação de reformas para que a Igreja tivesse mais autonomia. Isso porque, no século XI, o SIRG possuía o direito de nomear os bispos e os papas, interferindo diretamente na Igreja Católica.

O papa Nicolau II criou o Colégio dos Cardeais, o qual elegeu Gregório VII como papa. A primeira atitude de Gregório foi proibir a monarquia de indicar membros para cargos religiosos.

Porém, essa atitude gerou descontentamento entre os membros do Sacro Império. Assim, Henrique IV, imperador do SIRG, ignorou a ordem e elegeu novos bispos, que agiriam sob seu comando, com o objetivo de anular o poder de Gregório VII.



Ao descobrir o que havia sido feito, o papa excomunga Henrique e retira os bispos germânicos que estavam sob seu comando.

A Querela das Investiduras: desfecho

Após as determinações do papa, Henrique vai até Canossa, cidade onde estava o papa, para implorar por perdão. Depois de três dias, o perdão é concedido.

Contudo, mesmo depois desse episódio, conflitos entre o Império e a Igreja continuam acontecendo. A trégua foi finalmente estabelecida em 1122, com a assinatura da Concordata de Worms, que estabelecia limites para o poder do Imperador e da Igreja.