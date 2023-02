História Geral: o Renascimento Comercial e Urbano

Renascimento Comercial e Urbano: resumo completo para ENEM e vestibulares

O termo “Renascimento Comercial e Urbano” é usado para definir um dos principais acontecimentos do período medieval.

O tópico é abordado com certa frequência por perguntas de história geral, principalmente nos vestibulares e no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Renascimento Comercial e Urbano. Confira!

Renascimento Comercial e Urbano: definição

O Renascimento Comercial e Urbano acontece como consequência de transformações durante a Idade Média. O acontecimento transformou o modo de vida da sociedade da época, estabelecendo novas relações sociais e novos modos de vida.

O Renascimento Comercial e o Renascimento Urbano estão intimamente conectados e relacionados. Dessa maneira, costuma-se unir os dois acontecimentos em um único termo.

Os dois renascimentos provocaram no crescimento das cidades e na mudança de sua organização física e social. Com as transformações, foi necessário o estabelecimento de novos meios de circulação das mercadorias que eram necessárias e produzidas em maior número, devido ao crescimento das cidades. Ainda, o aumento das relações comerciais fez com que o uso da moeda fosse amplamente adotado por praticamente todas as cidades europeias.

Renascimento Comercial: principais aspectos

O Renascimento Comercial foi marcado pelo fortalecimento do comércio durante a Baixa Idade Média. Diversas mudanças ocorreram no período, mas, sem dúvidas, a principal delas foi o surgimento de uma nova classe social: a burguesia.

Os burgueses se tornaram uma classe política muito poderosa e que passou a comandar a economia de praticamente todos os países europeus.

Também podemos mencionar que o Renascimento Comercial fez também com que o uso da moeda se tornasse necessário. Isso porque, o comércio foi impulsionado pelo aumento da produção agrícola e, dessa maneira, as moedas eram necessárias para que a comercialização do excedente produzido pudesse ocorrer.

Outra transformação aconteceu com a situação dos comerciantes, uma vez que muitos desses trabalhadores deixaram de trabalhar de forma itinerante pelas várias cidades europeias e passam a vender suas mercadorias em lojas fixas.

Renascimento Urbano: principais aspectos

O Renascimento Urbano surgiu como uma consequência do aumento populacional sofrido pelas cidades europeias entre os séculos XIV e XV, fenômeno provocado pelo aumento da produção alimentar e melhora nas condições de vida.

Nessa época, os camponeses deixavam o campo em direção às cidades, abandonando a situação de servidão para se tornaram trabalhadores assalariados. A migração em massa da cidade para o campo resultou na criação de uma pluralidade de ofícios, contribuindo para a consolidação do comércio, para a movimentação da economia e para o crescimento das cidades.