História Geral: os Celtas – Notícias Concursos

Quem foram os Celtas? Confira um resumo!

O termo “celtas” é usado para definir um importante povo da Antiguidade com raízes indo-europeias.

O tópico pode ser abordado por questões de história, principalmente nos vestibulares e no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre os celtas. Vamos conferir!

Os Celtas: definição

Os celtas viveram na na Antiguidade, entre os séculos II a.C. e III a.C., em diversas regiões da Europa. Eles possuem origem nos territórios que atualmente conhecemos como Polônia e Alemanha.

Foi justamente essa grande fragmentação dos grupos celtas e a inexistência de um território unificado que contribuíra para a posterior dominância romana sobre o povo.

Os Celtas: principais aspectos

As influências podem ser mais perceptíveis dos cestas podem ser reconhecidas na realização de algumas festas, como o Halloween, na música folclórica irlandesa e também em idiomas, como o galês e o gaélico.

Os celtas possuíam uma sociedade organizada em tribos e que contava com uma rígida estrutura social, religiosa e política. A hierarquia social com um pirâmide composta por nobres, sacerdotes, homens livres e artesãos, servos e, na base, escravos, que eram obtidos por meio de guerras com inimigos.

Cada uma das tribos era dividida em clãs, ou seja, em grandes famílias que compartilhavam propriedades. Cada clã era liderado pelo homem mais velho da família.

Em relação às práticas econômicas, os celtas praticavam o comércio devido à produção de excedentes agrícolas. Ainda, os celtas possuíam uma rica cultura com um grande apreço pelas artes. Entre elas, podemos citar, com destaque especial, a música e o artesanato. Esse povo usava a arte para produzir esculturas feitas com o intuito de homenagear os seus deuses e espantar os maus espíritos.

A civilização foi pioneira no uso do ferro, considerada uma das propulsoras da Idade do Ferro na Europa. Quanto ao idioma utilizado, os celtas se comunicavam através da língua celta, que variava muito de grupo para grupo e que pertencia à família indo-europeia.