História para ENEM e vestibulares: a Revolução Puritana

Revolução Puritana: aquilo que pode cair na sua prova

O termo “Revolução Puritana” é usado para definir um movimento muito importante que acontece na Idade Moderna.

Esse assunto pode ser abordado por questões de história, principalmente nos vestibulares e no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre a Revolução Puritana. Vamos conferir!

Revolução Puritana: definição

A Revolução Puritana, ou Guerra Civil Inglesa, foi um conflito começou no ano de 1642 e envolveu a monarquia e o parlamento.

Na época, o rei era o autoritário Carlos I, que governava segundo os seus próprios interesses.

Revolução Puritana: contexto

Em 1625, Carlos I assumiu o trono. Uma das suas principais diretrizes quando assumiu o poder foi aumentar os impostos dos burgueses. Mas, para aprovar qualquer nova legislação, o rei necessitava da aprovação do parlamento. Os parlamentos julgaram a medida absurda e negaram o pedido. Nesse contexto, como não teve suas demandas atendida, Carlos I fechou o parlamento.

O rei decidiu aumentar os tributos, o que prejudicou intensamente a burguesia, que se revoltou e passou a não realizar os pagamentos dos altos impostos cobrados pelo governo. Com isso, uma crise financeira se instalou no país, gerando uma revolta entre a população. Liderados por Oliver Cromwell, membro da pequena nobreza, a população se organizou para combater o rei e o seu governo.

As discordâncias entre parlamento e o rei foram consolidadas em1640, quando o rei, depois de ter os seus empréstimos para a guerra negados pelos parlamentares, formou um exército para combater o parlamento.

No ano de 1642, teve início a Guerra Civil Inglesa. A oposição era liderada por Cromwell, que lutou contra Carlos I.

Revolução Puritana: consequências

Em 1649, o exército de Oliver Cromwell capturou o rei Carlos I, que foi decapitado.

Com a morte do rei, a monarquia foi abolida e a República foi instaurada. No ano de 1653, o parlamento foi novamente dissolvido e Cromwell assumiria o poder com o título de Lorde Protetor da República, que ficaria conhecida como “Commonwealth”.