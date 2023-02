Homem-Aranha terá outro filme estrelado por Tom Holland, segundo CEO da Marvel Studios

Ptalvez o super-herói de maior sucesso da Marvel seja homem Aranhae após o sucesso do mais recente filme protagonizado Tom Holland, Homem-Aranha: Sem Caminho de Casaos fãs estão ansiosos para continuar vendo as aventuras do famoso herói aracnídeo na tela grande.

CEO da Marvel Studios Kevin Feige tem uma boa notícia: durante uma entrevista com Entretenimento semanalno qual promove o novo filme da Marvel, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumaniacomentou sobre o assunto:

“Tudo o que posso dizer é que temos a história. Temos ótimas ideias para ela e nossos roteiristas estão apenas colocando a caneta no papel agora.”

E não foi só Feige quem deu a boa notícia, mas também o produtor Tom Rothmanconfirmou que haverá uma quarta parcela do Homem-Aranha, embora também tenha relatado que os estúdios não têm pressa em filmá-la, então certamente teremos que esperar pelo menos alguns anos para vê-la.

“Claro. Mas não sei quando esperar. Não devemos servir o vinho antes do tempo”, disse ele.

Se incluirá Maguire e Garfield é desconhecido

Grande parte do sucesso de No Way Home está em reunir os três atores que deram vida ao super-herói no cinema: o atual Tom Holland, o ex- André Garfield e a primeira, Tobey Maguire.

Portanto, os fãs gostariam de vê-los juntos novamente e até mesmo Garfield e Maguire manifestaram interesse em aparecer em outro filme juntos. Holland, por sua vez, deu a entender em diferentes ocasiões sua possível saída do MCU, embora pelas informações disponíveis até agora, pelo menos mais um filme com ele como protagonista esteja garantido.

Enquanto isso, os fãs do Homem-Aranha terão um filme este ano: o desenho animado Homem-Aranha: Além do Aranhaversoque será lançado em 2 de junho. Além disso, a Amazon anunciou recentemente que haverá um Homem-Aranha Noir série, embora ainda não haja data de estreia.