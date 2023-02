Horizon Forbidden West para PC 2023: data de lançamento, download

Não há dúvida de que Horizon Forbidden West será um dos jogos mais esperados de 2023. Foi um grande sucesso quando foi lançado em 2014 e apresentou aos jogadores um belo mundo pós-apocalíptico cheio de criaturas robóticas e uma história incrível.

Com a sequência, os jogadores podem explorar uma nova região do mundo cheia de criaturas e mistérios mais mortais. No entanto, o que podemos esperar de PC de Horizon Forbidden West versão, com lançamento previsto para 2023 junto com a versão para PlayStation? Aqui, veremos o que já sabemos.

Visão geral de Horizon Forbidden West

Esta é a sequência de Horizon Zero Dawn, lançado em 2017. Ocorre em um mundo pós-apocalíptico no qual a humanidade voltou a um estilo de vida tribal e criaturas robóticas residem no mundo.

Durante o jogo, os jogadores desempenham o papel de Aloy, uma jovem em uma missão para descobrir a verdade sobre seu passado e mundo. Acontecerá em uma nova região, incluindo San Francisco e Yosemite Valley.

Haverá novas criaturas robóticas para encontrar, como velociraptores, mamutes e crocodilos, aos quais os jogadores devem sobreviver. Além de belos gráficos e uma narrativa envolvente, o game promete ser envolvente e divertido.

Horizonte Proibido Oeste no PC

Um grande anúncio de Horizon Forbidden West é seu lançamento para PC junto com a versão para PlayStation. Isso é significativo, pois os jogadores de PC terão a oportunidade de aproveitar o jogo sem precisar comprar um PlayStation.

Com esse movimento, a Sony continua lançando alguns de seus exclusivos no PC, incluindo Death Stranding e Days Gone. Então, ce esperamos que Horizon Forbidden West seja tão bom no PC quanto nos consoles? Em resumo, aqui estão alguns pontos-chave:

#1. Gráficos Melhorados

É altamente benéfico jogar Horizon Forbidden West no PC, pois os gráficos são muito melhores. É sem dúvida verdade que a versão para PlayStation ficará deslumbrante. No entanto, a versão para PC se beneficiará de melhores gráficos e resoluções mais altas. O jogo ficará ainda melhor em um PC de última geração com texturas mais nítidas, ambientes mais detalhados e iluminação aprimorada.

#2. Tempos de carregamento mais rápidos

Também é possível jogar em um PC com tempos de carregamento mais rápidos. Os jogadores de PC podem esperar tempos de carregamento mais rápidos do que os jogadores de console, pois o jogo é executado em hardware de última geração. Assim, eles terão mais tempo para explorar o mundo e menos tempo para esperar o jogo carregar.

#3. Taxas de quadros mais altas

Por último, mas não menos importante, jogar no PC permite que os jogadores experimentem o jogo em taxas de quadros mais altas. Dependendo do hardware, a versão para PlayStation provavelmente rodará a 30 ou 60 quadros por segundo, enquanto a versão para PC pode rodar ainda mais rápido. Isso também tornará o jogo mais responsivo e suave.

#4. Suporte a mods

O suporte a mods é outro benefício significativo de jogar no PC. Além disso, ainda não há confirmação se o jogo suportará mods, mas muitos jogos para PC sim, então os fãs ficarão entusiasmados com isso. Não há nível semelhante de personalização disponível nos consoles quando se trata de adicionar novos conteúdos, melhorar os gráficos e até mudar a mecânica de jogo.

#5. Suporte para teclado e mouse

Enquanto Horizon Forbidden West foi originalmente projetado para controladores de console, a versão para PC suportará teclados e mouses. Portanto, você pode personalizar seus controles e usar o mouse para uma mira mais precisa, algo que muitos jogadores de PC preferem.

Quais são as possíveis quedas da versão para PC?

É importante levar em consideração algumas possíveis desvantagens de jogar Horizon Forbidden West no PC.

#1. Requisitos de Hardware

Nos jogos para PC, os requisitos de hardware são uma grande barreira à entrada. Para que o jogo funcione em suas configurações mais altas, os jogadores precisarão de um computador poderoso com placa gráfica e processador. Pode ser proibitivo atualizar seu sistema, e nem todo mundo tem os recursos financeiros para fazê-lo.

#2. Problemas de compatibilidade

Também é possível encontrar problemas de compatibilidade. Existem alguns jogadores que podem ter problemas com seu hardware ou software ao jogar jogos de PC. Em alguns casos, isso pode exigir alguma solução de problemas.

#3. Recursos multijogador

Por último, mas não menos importante, não está claro como os recursos multijogador funcionarão no PC. Pode haver alguns elementos multijogador, como modos cooperativos ou competitivos, no jogo, mas é principalmente uma experiência para um jogador. Seria decepcionante se esses modos não estivessem disponíveis no PC.

Por que a Sony planeja lançar Horizon Forbidden West no PC?

Com Horizon Forbidden West, a Sony continua lançando alguns de seus títulos exclusivos para PC. Muitos fãs estão felizes em poder jogar seus jogos favoritos em uma nova plataforma, enquanto outros estão preocupados em como a marca PlayStation será afetada.

Outros exclusivos da Sony podem ser lançados no PC, como Bloodborne, Spider-Man e God of War, o que ainda não está confirmado. É possível que a Sony consiga gerar receita adicional com o lançamento desses jogos no PC, já que eles estavam disponíveis apenas nos consoles PlayStation anteriormente.

Além disso, existe a preocupação de que esses jogos possam prejudicar a reputação do PlayStation se forem lançados no PC. De acordo com alguns fãs, os consoles PlayStation são menos valiosos quando os exclusivos estão disponíveis no PC.

Também foi sugerido que lançar esses jogos no PC realmente ajudará a marca PlayStation à medida que mais pessoas se familiarizarem com essas franquias e, como resultado, as vendas de consoles PlayStation podem aumentar.

Existem vários fatores que determinarão se a Sony lançará mais exclusivos no PC, incluindo desempenho de vendas, feedback do consumidor e a estratégia geral do PlayStation. Esperamos que essa tendência continue nos próximos anos e possamos ver mais títulos exclusivos para PC.

Pensamentos finais

parece Horizon Forbidden West para PC será um lançamento empolgante para fãs e jogadores de PC. Não há dúvida de que a versão para PC do jogo fornecerá uma experiência melhor, especialmente com gráficos aprimorados, suporte a mods e suporte completo a teclado e mouse.

Além disso, requisitos de hardware e problemas de compatibilidade devem ser considerados. Então, isso é tudo que temos para você. Esperamos que este artigo tenha ajudado você. Além disso, para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

