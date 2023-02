https www.microsoft.com código de link | Entre ou crie uma conta do Xbox

O Xbox da Microsoft é um dos consoles de jogos mais populares. Ele permite que você experimente uma experiência de jogo envolvente. Além de facilitar o login e o acesso à sua conta do Xbox, a Microsoft introduziu o Xbox Link Code. Este artigo mostra como fazer login com seu Código de link do Xbox usando www.microsoft.com/link.

Entre no Xbox usando www.microsoft.com/link

Portanto, aqui estão algumas etapas que ajudarão você a entrar no Xbox usando www.microsoft.com/link:

Etapa 1: navegue até a página de login do Xbox

Para entrar na sua conta do Xbox com o Xbox Link Code, você deve navegar até a página de login do Xbox. Usando https://www.microsoft.com/linkClique no Entrar botão no topo da página. Em seguida, insira suas credenciais de login do Xbox na página de login do Xbox.

Etapa 2: insira suas credenciais de login

Depois de navegar até a página de login do Xbox, você será solicitado a inserir o endereço de e-mail e a senha da conta da Microsoft. Para criar uma conta da Microsoft, clique no link que diz Crie uma nova conta da Microsoft.

Etapa 3: insira o código do link do Xbox

Você será solicitado a inserir o código de link do Xbox ao inserir suas credenciais de login. É um código único gerado exclusivamente para sua conta do Xbox. Vamos para Configurações em seu console Xbox. A partir daqui, selecione Conta. Em seguida, selecione Login, segurança e senhae Código do link.

Etapa 4: conclua o processo de login

Depois de inserir o código de link do Xbox, clique em Entrar. Agora que você está conectado à sua conta do Xbox, deve ser capaz de acessar todo o seu conteúdo do Xbox, como jogos, filmes e programas de TV.

Passo 5: Mantenha-se Seguro

Certifique-se de selecionar uma senha forte e ativar a autenticação de dois fatores para manter sua conta do Xbox segura. Desta forma, você pode proteger sua conta contra acesso não autorizado.

Como adicionar uma nova conta da Microsoft ao Xbox usando www.microsoft.com/link

Estas são as instruções que você precisa seguir para criar uma nova conta da Microsoft para o seu Xbox:

No seu console Xbox, navegue até o Configurações menu e selecione Conta . Nas configurações da conta, selecione Adicionar e gerenciar contas . Então clique Adicionar uma nova conta . No Adicionar e gerenciar contas página, clique em Adicionar uma nova conta. Siga as instruções na tela para entrar com sua conta da Microsoft ou crie uma nova, se ainda não tiver uma. Você deve confirmar que deseja usar a nova conta da Microsoft no seu Xbox. Seus dispositivos Xbox precisam ser atualizados: se você tiver vários Xboxes, adicione sua nova conta da Microsoft a cada um. Você também deve atualizar todos os outros dispositivos vinculados à sua conta do Xbox, como seu PC e dispositivos móveis, para que sejam vinculados à nova conta da Microsoft.

Observação: Embora você possa vincular mais de uma conta da Microsoft ao seu console Xbox, você só pode entrar com uma conta por vez.

Algumas perguntas frequentes – FAQs

Por que não consigo vincular meu Xbox?

É possível que você esteja tendo problemas para vincular seu Xbox por vários motivos:

Certifique-se de que o código de link do Xbox foi digitado corretamente. Verifique se o Código corresponde ao Código exibido no Xbox. Você deve garantir que seu console Xbox execute o software mais atual. Para garantir que você tenha os recursos e correções de segurança mais recentes, instale as atualizações assim que estiverem disponíveis. É crucial ter uma conexão de internet estável para vincular seu Xbox. Verifique sua conexão de rede e certifique-se de que ela esteja estável e forte. O Xbox Live pode estar inoperante, causando problemas de link. Você pode verificar o status do Xbox Live para ver se há algum problema conhecido. Pode ser necessário redefinir sua senha ou entrar em contato com o suporte da Microsoft se estiver tendo problemas com sua conta da Microsoft.

Se você tentou essas etapas e não consegue vincular seu Xbox, considere entrar em contato com o suporte do Xbox para obter mais assistência.

Como alterar sua senha existente

Aqui estão as etapas que você precisa seguir para alterar sua senha do Xbox existente:

Navegue até o Configurações menu no seu console Xbox e selecione Conta . Nas configurações da conta, clique em Login, segurança e senha . Em seguida, selecione Senha na página de login, segurança e senha. Clique no Alterar senha botão na página da chave de acesso. Confirme sua nova chave de acesso. Você precisará inserir novamente a senha da sua conta da Microsoft para confirmar a alteração. Certifique-se de que sua senha do Xbox esteja atualizada em cada dispositivo Xbox se você tiver vários dispositivos Xbox. Certifique-se de atualizar a chave de acesso para quaisquer outros dispositivos vinculados às suas contas do Xbox, como seu dispositivo móvel ou PC.

Observação: É importante escolher uma chave de acesso forte e exclusiva para sua conta do Xbox para manter sua conta e dados seguros.

Como encontro meu código de recuperação de 25 dígitos?

O código de recuperação de 25 dígitos irá ajudá-lo Recupere a sua conta Microsoft quando você esquecer sua senha ou outros detalhes da conta. Você pode encontrar seu código de recuperação seguindo estas etapas:

Abra um navegador da Web para recuperar sua conta da Microsoft e navegue até https://account.microsoft.com/account . Clique Próximo quando você inserir seu endereço de e-mail afiliado à sua conta da Microsoft. Vá para a próxima página e selecione Esqueceu a senha . Em seguida, você deve inserir o endereço de e-mail associado à sua conta da Microsoft ao selecionar Próximo . Você receberá um código de recuperação por e-mail assim que solicitar um. Certifique-se de verificar seu e-mail de recuperação: Procure em sua conta de e-mail de recuperação um e-mail da Microsoft com o assunto Redefina a senha da sua conta da Microsoft . Você pode recuperar seu código de recuperação abrindo o e-mail e observando o código de 25 dígitos.

Observação: Se o seu endereço de e-mail de recuperação não estiver acessível ou tiver sido desativado, talvez seja necessário entrar em contato com o suporte da Microsoft para recuperar sua conta.

Conclusão

Para concluir, entrar na sua conta do Xbox usando o Xbox Link Code é fácil e direto. Usando essas etapas, você pode acessar todo o conteúdo do Xbox e jogar sem problemas.

Com o Xbox Link Code, você pode entrar facilmente em sua conta do Xbox, seja você um jogador casual ou hardcore. Então, é assim que você pode facilmente entrar no Xbox usando https://www.microsoft.com/link. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

