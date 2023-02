Hypnobox ABRE NOVAS OPORTUNIDADES; Confira!

A Hypnobox, empresa que é a plataforma para incorporadoras mais completa do mercado (Software, performance digital e consultoria), está em busca de novos funcionários no mercado. Desse modo, antes de contar mais detalhes sobre a companhia, veja quais são as vagas em aberto:

Analista Sênior de Mídia de Performance – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Arte – São Paulo – SP – Efetivo;

Customer Success Specialist | CS OPS – São Paulo – SP – Efetivo;

Estágio em Infraestrutura – São Paulo – SP – Estágio;

Executivo de Contas Digital – São Paulo – SP – Efetivo;

Sênior Software Engineer – São Paulo – SP – Efetivo;

Engenheiro de Software – São Paulo – SP – Efetivo;

Software Engineer – Vaga afirmativa para Mulheres – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Hypnobox e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Hypnobox, é válido destacar que a empresa impulsiona a transformação digital do mercado imobiliário. Isto é, ajuda os clientes a atingirem seu sucesso com suas soluções há mais de 10 anos.

Além disso, utiliza todas as suas ferramentas de tecnologia, marketing e o conhecimento adquirido para entregar uma solução completa e focada no aumento de produtividade e vendas, de ponta a ponta. Não à toa, é a única empresa 100% focada no mercado de CRM para grandes incorporadores.

Por fim, a Hypnobox só faz sentido para os clientes que buscam performance, produtividade e foco nos resultados. Não coincidentemente esses mesmos valores são refletidos em seus times. Resumindo, trata-se de uma software company 100% brasileira, com foco no mercado de Incorporação, com histórico de entrega de resultados superiores, mesmo quando comparados a softwares Globais.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!