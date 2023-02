Ibatiba (ES) oferece 363 vagas em processo seletivo para todos os níveis

A Prefeitura de Ibatiba, no estado do Espírito Santo, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa a contratação de profissionais em diversas áreas e para todos os níveis de escolaridade.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Ibatiba – ES chegam a R$ 4 mil mensais.

O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) é o responsável pela organização do processo seletivo.

Vagas e salários Ibatiba – ES

A Prefeitura de Ibatiba no estado do Espírito Santo oferece, por meio de processo seletivo, 363 vagas para preenchimento imediato e vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível Fundamental

Agente de limpeza pública – 10 vagas;

ASG – servente – 20 vagas;

Operário – 10 vagas;

Motorista – 30 vagas;

Motorista – condutor de ambulância – 10 vagas;

Motorista de transporte sanitário – 10 vagas;

Motorista do transporte escolar – 14 vagas;

Motorista do transporte universitário – 10 vagas;

Auxiliar de cuidador da Casa Lar – 10 vagas;

Auxiliar de secretaria escolar – 4 vagas;

Cuidador da Casa Lar – 10 vagas;

Monitor educacional e de cuidados especiais – 15 vagas;

Nível Médio/técnico

Auxiliar de saúde bucal – 10 vagas;

Técnico de enfermagem – 10 vagas;

Tradutor e intérprete de Libras – 06 vagas;

Agente de controle de endemias – 10 vagas;

Agente comunitário de saúde – 10 vagas;

Agente de vigilância sanitária – 10 vagas;

Monitor de creche – 20 vagas;

Secretário escolar – 3 vagas;

Nível Superior

Assistente social – 10 vagas;

Fonoaudiólogo – 2 vagas;

Nutricionista – 5 vagas;

Psicólogo – 15 vagas;

Pedagogo – 3 vagas;

Professor PEB – AI – 96 vagas;

Professor PEB – AF – língua portuguesa – Cadastro Reserva;

Professor PEB – AF – matemática – Cadastro Reserva;

Professor PEB – AF – ensino religioso – Cadastro Reserva;

Professor PEB – AF – ciências – Cadastro Reserva;

Professor PEB – AF – história – Cadastro Reserva;

Professor PEB – AF – geografia – Cadastro Reserva;

Professor PEB – AF – inglês – Cadastro Reserva;

Professor PEB – AF – arte – Cadastro Reserva;

Professor PEB – AF – educação física – Cadastro Reserva;

Atendimento educacional especializado na área de deficiência auditiva – PEB AF ou PEB AI – Cadastro Reserva;

Atendimento educacional especializado na área de deficiência visual – PEB AF ou PEB AI – Cadastro Reserva;

Atendimento educacional especializado na área de deficiência mental/intelectual – PEB AF ou PEB AI – Cadastro Reserva;

Atendimento educacional especializado na área de transtornos globais do desenvolvimento/autismo – PEB AF ou PEB AI – Cadastro Reserva;

Professor da educação básica dos anos finais – não habilitado/PEB NM – Cadastro Reserva;

O salário oferecido pela Prefeitura de Ibatiba – ES varia entre R$ 876,78 a R$ 4.092,75 para uma jornada de trabalho entre 25 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Ibatiba – ES

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de Ibatiba – ES devem realizar a inscrição até o dia 06 de março de 2023 diretamente pelo site do Ibade.

O valor da taxa de inscrição vai de R$ 30,00 a R$ 88,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Etapas do processo seletivo Ibatiba – ES

O processo seletivo para a Prefeitura de Ibatiba – ES será realizada através de provas objetiva, de caráter classificatório e eliminatório e comum para todos os cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 19 de março de 2023.

Para os cargos do magistério haverá também prova de títulos, já para os cargos de motorista (condutor de ambulância), motorista do transporte escolar e motorista do transporte universitário, de caráter eliminatório será realizada prova prática.

Os candidatos aprovados serão contratados pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

O processo seletivo tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração pública municipal de Ibatiba.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o processo seletivo da Prefeitura de Ibatiba no estado do Espírito Santo.