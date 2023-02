ICTIM (RJ): inscrições prorrogadas para cargos de nível médio e superior; salários até R$ 5,4 mil

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), no estado do Rio de Janeiro, tem apenas até o dia 15 de fevereiro para realizar a inscrição.

O período de inscrição que se encerraria no dia 31 de janeiro foi prorrogado e, com isso, os candidatos ganharam um tempo extra para efetivar a participação no certame.

Os salários oferecidos pelo instituto vão de R$ 2.091,54 a R$ 5.421,05 mensais.

O Instituto Consulpam é o responsável pela organização do concurso.

Vagas e salários Concurso ICTIM – RJ

O Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), no estado do Rio de Janeiro oferece, por meio de concurso público, 19 vagas para preenchimento imediato e vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível médio/técnico

Técnico Administrativo I – 4 vagas;

Técnico Administrativo II – 4 vagas;

Analista I – 2 vagas;

Analista II – 2 vagas.

O salário oferecido para o cargo de nível médio/técnico varia entre R$ 2.091,54 a R$ 2.613,34 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível superior

Analista III – 2 vagas;

Analista TI – 2 vagas;

Controlador – 1 vaga;

Contador – 2 vagas.

Já para os cargos de nível superior a remuneração varia entre R$ 2.963,83 a R$ 5.421,05 por mês para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Concurso ICTIM – RJ

Os interessados em participar do concurso público para o ICTIM – RJ devem realizar a inscrição até o dia 13 de fevereiro de 2023 diretamente pelo site do Consulpam.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 80,00 a R$ 100,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Atribuições de cargos

Técnico Administrativo

Desempenhar funções de nível médio relativas ao exercício das competências da Autarquia, em assistência aos seus superiores hierárquicos, no tocante ao planejamento, gerenciamento, execução, regulação, inspeção, fiscalização e controle das atividades;

Elaborar correspondências e documentos Assistir os dirigentes dos órgãos da Autarquia em suas tarefas Coordenar trabalhos de logística da Autarquia Atender ao público e esclarecer dúvidas.

Analista

Desempenhar funções de relativas ao exercício das competências da Autarquia, em assessoramento aos dirigentes da Autarquia, no tocante ao planejamento, gerenciamento, execução, regulação, inspeção, fiscalização e controle das atividades;

Planejar, organizar, coordenar e executar os serviços técnicos administrativos, a utilização dos recursos humanos, materiais, financeiros e industriais e outros.

Analista TI

Participar de equipes multidisciplinares para diagnóstico, elaboração, análise e implantação de serviços, programas e projetos relacionados à sua área de atuação;

Disseminar conhecimentos sobre as atividades da sua área de atuação;

Elaborar relatórios e/ou parecer técnico, inerentes à sua área de atuação.

Controlador

Realizar fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos resultados obtidos pela administração.

Contador

Organizar e dirigir os trabalhos contábeis da Autarquia Municipal, supervisionando, planejando e orientando a sua execução para apurar o orçamento e as condições patrimoniais e financeiras da instituição. Planejar os trabalhos inerentes às atividades contábeis, organizando o sistema de registro e operações, para possibilitar o controle e acompanhamento contábil e financeiro;

Confere e assina balanços, balancetes e outros documentos contábeis em geral.

Etapas concurso ICTIM – RJ

O concurso público para o ICTIM – RJ contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior. Prova discursiva de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 2 de abril de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.