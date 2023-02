Idris Elba esclarece citação de ‘ator negro’, diz que raça não o define

Idris Elba está esclarecendo o que ele quis dizer quando disse recentemente que não se considera mais um ator negro – isso depois de muito debate online – ao falar agora, meu trabalho não é sobre raça.

A citação original do ator apareceu em uma entrevista que ele deu à revista Esquire na semana passada, na qual ele disse … “Parei de me descrever como um ator negro quando percebi que isso me colocava em uma caixa”.

A estrela de ‘Luther’ Idris Elba fala sobre suas raízes na África Ocidental, a vida privada de uma figura pública e as lições que aprendeu ao longo do caminho https://t.co/8xJzmpDmfS — Esquire Reino Unido (@EsquireUK) 10 de fevereiro de 2023

IE acrescentou na época: “Como humanos, somos obcecados por raça. E essa obsessão pode realmente atrapalhar as aspirações das pessoas, atrapalhar o crescimento das pessoas. O racismo deveria ser um tópico de discussão, com certeza. O racismo é muito real. Mas, da minha perspectiva, é apenas tão poderoso quanto você permite que seja. Temos que crescer. Temos que. Nossa pele não é mais do que isso: é apenas pele.

Sua resposta aqui gerou muito discurso, pois muitos sentiram que era uma abordagem controversa … vendo como está na mesma linha do que Morgan Freeman uma vez pegou sobre o Mês da História Negra e o racismo – ou seja, a melhor maneira de se livrar disso era parar de falar sobre isso.

Não há uma alma nesta terra que possa questionar se eu me considero um HOMEM NEGRO ou não. Ser ‘ator’ é uma profissão, assim como ser ‘arquiteto’, não são definidos por raça. No entanto, se VOCÊ definir seu trabalho por sua raça, essa é sua Perrogativa. Oh mentira? —Idris Elba (@idriselba) 11 de fevereiro de 2023

Bem, Idris ouviu toda a conversa … e decidiu esclarecer como ele se sente sobre sua herança negra. No sábado, ele escreveu … “Não há uma alma nesta terra que possa questionar se eu me considero um HOMEM NEGRO ou não. Ser ‘ator’ é uma profissão, como ser ‘arquiteto’, eles não são definido pela raça”.

Ele acrescentou: “No entanto, se VOCÊ definir seu trabalho por sua raça, essa é sua Perrogativa. Ah, mentira?”

Em outras palavras, Idris está dizendo que acha contraproducente descrever tudo o que um negro faz – especialmente no que se refere ao trabalho – com um qualificador racial. Ainda bem que ele esclareceu, porque – por um minuto ali – houve alguns que sentiram que ele estava caindo no JO Simpson categoria.