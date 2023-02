IDT/SINE anuncia vagas de EMPREGOS em Eusébio – CE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) de Eusébio – CE, anuncia abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Pintor de brinquedos Supervisor de vendas no varejo Vendedor interno Costureira em geral Empregado doméstico nos serviços gerais Gerente de mercearia Atendente de mesa Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) Auxiliar de cozinha Auxiliar de limpeza Ajudante de motorista Ajustador mecânico Analista de planejamento de manutenção Assistente administrativo Motorista entregador Operador de caixa Operador de empilhadeira Auxiliar de linha de produção Auxiliar de sushiman Chapeiro Cortador de roupas Padeiro Pedreiro Vendedor porta a porta Jardineiro Motorista de caminhão Zelador Vagas PCD Auxiliar de linha de produção Conferente de logística Repositor de mercadorias Atendente de telemarketing Auxiliar de limpeza

Sobre o SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o perfil profissional desejado, disponibilize vagas por meio do Sistema, convoque candidatos para entrevistas de emprego e monitore os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do Sine.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico Emprega Brasil, baixar o aplicativo SINE FÁCIL ou enviar o currículo para o e-mail: vagas.eusebio@idt.org.br, colocando o nome da vaga de interesse no “assunto” da mensagem.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

