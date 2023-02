IF Baiano divulga oferta de vagas para cursos técnicos profissionalizantes

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) divulgou o período de inscrição para processo seletivo para ingresso de novos alunos nos cursos técnicos profissionalizantes gratuitos subsequentes ao Ensino Médio, na modalidade Educação a Distância (EAD).

Conforme indicado no edital, as inscrições serão recebidas no período do dia 27 de fevereiro ao dia 3 de março. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Para participar do processo seletivo, o IF Baiano exige que o candidato tenha Ensino Médio completo ou que conclua o Ensino Médio até a data da matrícula dos aprovados para as vagas.

De acordo com as orientações do IF Baiano, os interessados deverão realizar as inscrições de forma presencial. O procedimento deve ser feito na Secretaria de Registros Acadêmicos do Campus Santa Inês – SRA, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, que está localizado na Rodovia BR 420 – KM 2,5 – Santa Inês/Ubaíra – Bahia.

Conforme o edital, ao todo, o IF Baiano está ofertando 3.520 vagas em cursos subsequentes e integrados. O edital estabelece ainda que as oportunidades estão distribuídas entre os campi de Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Catu, Governador Mangabeira, Guanambi, Itaberaba, Itapetinga, Santa Inês, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Uruçuca, Valença e Xique-xique.

Conforme os editais, a seleção dos candidatos aos cursos subsequentes será feita por meio da manifestação de interesse no momento da inscrição. Já a seleção para os cursos integrados será feita por meio da análise do Histórico Escolar.

Acesse o edital da seleção na íntegra para mais informações.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Fuvest publicou nesta sexta-feira (10) lista de aprovados na 2ª chamada do Vestibular 2023; veja período de inscrição.