IFAM encerra período de inscrição para cursos de qualificação profissional

O período de inscrição para os cursos gratuitos de qualificação profissional ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) termina neste sábado, dia 25 de fevereiro. De acordo com o edital, os cursos são ofertados na modalidade de Educação a Distância (EaD).

Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site do Instituto. As inscrições são gratuitas.

O edital estabelece ainda que a oferta do IFAM contempla o ingresso nos seguintes cursos de qualificação profissional:

Operado de Computador;

Desenhista da Construção Civil;

Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão;

Assistente de Logística;

Assistente Administrativo;

Informática Básica;

Criador de Peixes em Tanques-Rede;

Gestor de Microempresa;

Agricultor familiar;

Operador de Supermercado; e

Agente de Inclusão Digital em Centros de Públicos de Acesso à Internet.

Os cursos serão ofertados na modalidade EaD. No entanto, a ementa dos cursos prevê encontros presenciais nos polos presenciais do IFAM. Há vagas para os seguintes campus: Eirunepé, Manaus Centro, Manaus Distrito Industrial, Manaus Zona Leste, Parintins, Maués, Manacapuru, Itacoatiara, Iranduba e Coari.

Ao todo, o IFAM está ofertando 600 vagas. Poderão concorrer às vagas ofertadas os estudantes que tenham acesso a um dispositivo com internet para que possa acompanhar o curso. Para garantir o acesso à internet, o IFAM irá disponibilizar para os estudantes um pacote de internet para uso durante a realização do curso.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

