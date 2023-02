IFAM recebe inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) abriu o período de inscrição para ingresso em cursos gratuitos de qualificação profissional. As oportunidades são para cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD).

De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas até o dia 25 de fevereiro de 2023. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

O edital indica ainda que os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site do Instituto.

Segundo o IFAM, estão sendo ofertadas vagas para os seguintes cursos de qualificação: Operado de Computador, Desenhista da Construção Civil, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Assistente de Logística, Assistente Administrativo, Informática Básica, Criador de Peixes em Tanques-Rede, Gestor de Microempresa, Agricultor familiar, Operador de Supermercado, e Agente de Inclusão Digital em Centros de Públicos de Acesso à Internet.

Os cursos serão ofertados na modalidade EaD. No entanto, a ementa dos cursos prevê encontros presenciais nos polos presenciais do IFAM. Há vagas para os seguintes campus: Eirunepé, Manaus Centro, Manaus Distrito Industrial, Manaus Zona Leste, Parintins, Maués, Manacapuru, Itacoatiara, Iranduba e Coari.

Ao todo, estão sendo ofertadas 600 vagas. Poderão concorrer às vagas ofertadas os estudantes que tenham acesso a um dispositivo com internet para que possa acompanhar o curso. Para garantir o acesso à internet, o IFAM irá disponibilizar para os estudantes um pacote de internet durante a realização do curso.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

