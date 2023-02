IFB publica edital para o preenchimento de mais de 300 vagas em cursos gratuitos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) publicou novos editais com a oferta de 307 vagas para ingresso de novos alunos em diversos cursos gratuitos presenciais e na modalidade de Educação a Distância (EaD).

De acordo com os editais, as oportunidades são para o Campus Estrutural e para o IFB Campus São Sebastião. Cada unidade possui edital de seleção próprio, com períodos de inscrição distintos.

Campus Estrutural

Para concorrer às oportunidades ofertadas no Campus Estrutural, é necessário realizar as inscrições no período de 27 de fevereiro ao dia 10 de março. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do preenchimento deste formulário eletrônico.

Conforme o edital, para essa unidade, há a oferta de 117 oportunidades distribuídas entre os seguintes cursos: Inglês Básico 2 (presencial), Inglês Básico 3 (presencial), Espanhol Intermediário (presencial) e Libras Intermediário (presencial)

A seleção de candidato será realizada por meio de um Teste de Nivelamento. De acordo com o cronograma, a aplicação do teste está prevista para o dia 20 de março de 2023. O local de prova será no Campus Estrutural, localizado na Área Especial n° 01, quadra 16, Cidade do Automóvel, SCIA, Estrutural, Brasília, no DF.

Campus São Sebastião

Já as inscrições para os cursos ofertados no IFB Campus São Sebastião deverão ser feitas entre os dias 13 e 24 de fevereiro, através deste link. De acordo com o edital, para esses cursos, o preenchimento das vagas será por ordem de inscrição. Cada curso conta com um pré-requisito.

Ao todo, serão 190 oportunidades para os cursos de Língua Brasileira de Sinais (Nível Básico), Língua Brasileira de Sinais (Nível Básico), Introdução à Gestão de Projetos Socioambientais, Horticultura Urbana para Mulheres, e Monitor Infantil para Mulheres.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

