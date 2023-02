IFC publica Seletiva para Profissional Técnico na área de Língua de Sinais

Em Santa Catarina, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC) publica abertura de um novo edital de processo seletivo cujo objetivo é ocupar uma vaga no cargo de Profissional Técnico Especializado, com atuação no Campus Avançado Abelardo Luz.

A oportunidade oferecida é para área de Língua de Sinais. Para concorrer ao cargo os candidatos devem ter graduação completa na área do concurso ou áreas correlatas.

O salário oferecido inicialmente é de R$ 4.180,66, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 25 de fevereiro de 2023, por meio do e-mail: ingresso.abelardoluz@ifc.edu.br. A taxa de inscrição ficou fixa em R$20,00, sendo recolhida via Guia de Recolhimento da União (GRU) até o dia 26 do presente mês.

Para quem deseja realizar a inscrição presencialmente, o endereço fica na Estrada geral – Assentamento José Maria, s/nº, Abelardo Luz (Campus Avançado Abelardo Luz). O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados medianteprova prática(caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As provas serão aplicadas no próximo dia 08 de março de 2023.

O processo seletivo é válido por 01 ano, a contar da data de homologação do resultado, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

e vice-versa), de maneira simultânea e consecutiva; Interpretar de forma fiel aos contextos discursivos, não alterando a informação a

ser interpretada, assim como corrigindo eventuais equívocos tradutórios.

ensino: Secretaria, laboratórios, uso dos recursos digitais, serviço de fotocopiadora, biblioteca, seminários, palestras, fóruns, debates, reuniões e demais eventos de caráter educacional; Participar do planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades

desenvolvidas com alunos surdos, na perspectiva do trabalho colaborativo e

compreensão da comunicação;

palestrante, informações sobre o conteúdo a ser trabalhado para facilitar a tradução/interpretação da língua no momento das aulas e atividades escolares, definindo sua atuação e limites no trabalho a ser executado; Participar de atividades extra classe, como palestras, cursos, jogos, encontros,

debates e visitas, junto com a turma em que exercite a atividade como intérprete

ou a grupos externos de surdos para que a instituição esteja ofertando curso,

ações, projetos;

Ministrar capacitações, palestras e orientações sobre Surdez, Cultura do Surdo,

LIBRAS e o trabalho do profissional tradutor e intérprete, conforme demanda e

necessidade da instituição, para seu publico interno ou externo;

orientar na correções de trabalhos e avaliações;

tenham relação com sua profissão;

tenham relação com sua profissão; Seguir as diretrizes de sua profissão conforme o código de ética dos TILs.

EDITAL Nº 011/2023

