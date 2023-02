Ifope Educacional ABRE CARGOS em Minas Gerais

Conheça agora mesmo quais são as oportunidades disponíveis.

A Ifope Educacional, instituição que nasceu quando seus fundadores, que se preparavam para provas de concursos, perceberam que as pessoas tinham pouco ou nenhum suporte por parte dos cursos para alcançarem seus objetivos profissionais e pessoais, está atrás de mais pessoas para o seu time. Com vagas em Belo Horizonte, vale a pena conferir quais são os postos de trabalho:

Assistente de Pré-vendas – SDR – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar de Cobrança – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Inside Sales – Closer – Belo Horizonte – MG – Efetivo: Entender a fundo os produtos do IFOPE; Entender as necessidades dos clientes, buscando mostrar como a solução pode ajudá-los; Negociação e fechamento dos leads gerados via inbound marketing; Executar atividades de cada etapa do processo comercial; Fechamento e acompanhamento das vendas.

Mais sobre a Ifope Educacional e como se candidatar

Bom, visto que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Ifope, é válido ressaltar que a rede produz conhecimento com uma metodologia e didática que trazem resultados aos seus clientes. Utiliza um modelo de vendas e marketing avançado, sem falar que foca em pessoas e processos e tem metas ambiciosas de crescimento.

Nestes 9 anos de mercado, a Ifope Educacional já atingiu conquistas expressivas: cerca de 50% dos aprovados no concurso MAPA 2017 se prepararam com a companhia; alcançou um índice de aprovação de 56% em outros concursos; capacitou mais de 10.500 profissionais da indústria de alimentos e tem alunos em todos os estados brasileiros.

