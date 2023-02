IFPA abre matrículas para especialização gratuita no Campus Cametá

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) abriu nesta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, o período de inscrição para a especialização gratuita em Agroecologia ministrada no Campus Cametá. Ao todo, estão sendo ofertadas 30 vagas.

De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 17 de março. As inscrições poderão ser feitas através de atendimento presencial no campus no período de 9h às 12h e das 14h às 17h. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Para participar da especialização, é pré-requisito ter diploma de graduação em curso reconhecido pelo Ministério da Educação.

Conforme o edital, as vagas são para profissionais que atuam junto às instituições públicas, privadas, organizações não governamentais e movimentos sociais do campo, graduados nas áreas de Agronomia, Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Engenharia ou Tecnologia de Alimentos, Tecnologia em Agroecologia, Ciências Agrárias, Ciências Naturais, Biologia, Educação do Campo, Pedagogia, Administração, Economia, Ciências Sociais, Serviço Social ou áreas afins.

Processo de Seleção

O processo seletivo contará com duas fases: análise de currículo, de caráter eliminatório e classificatório; e entrevista, de caráter eliminatório e classificatório. A análise do currículo e da carta de motivação será no período de 24 a 29 de março, com divulgação do resultado no dia 31 seguinte.

Conforme o cronograma, as entrevistas estão marcadas para acontecer nos dias 10 e 11 de abril. A lista de convocados para essa segunda etapa será publicada em 5 de abril.

A publicação do resultado final, com a lista de classificados para as vagas, está prevista para o dia 17 de abril. De acordo com o edital, as aulas da especialização serão presenciais, às sextas à noite e aos sábados o dia todo. O início das aulas será em 19 de maio.

Acesse o site Prosel IFPA para mais informações.

