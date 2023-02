IFPA publica Concursos público para Técnicos-Administrativos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de 38 vagas em cargos de Técnicos-Administrativos em Educação em várias áreas.

As oportunidades são para áreas de Técnico em Enfermagem (1); Técnico de Tecnologia da Informação (5); Administrador (8); Tecnólogo em Gestão Financeira (2); Técnico de Laboratório/Ciências (8); Técnico de Laboratório/Informática (1); Técnico em Contabilidade (5); Estatístico (1); Médico-Área (1); Assistente de Alunos (1); Analista de Tecnologia da Informação (3); e Contador (2);

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16h do dia 16 de março de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Consulplan. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, noções de gestão pública, legislação e ética no serviço público, conhecimentos de informática e conhecimentos específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 16 de abril de 2023, nas cidades de Santarém, Belém e Marabá.

O concurso é válido por dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ASISTENTE DE ALUNOS: assistir e orientar os alunos no aspecto de disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade e higiene, dentro das dependências escolares; orientar os alunos nos aspectos comportamentais; assistir os alunos nos horários de lazer; zelar pela integridade física dos alunos; encaminhar os alunos à assistência médica e odontológica emergenciais, quando necessário; zelar pela manutenção, conservação e higiene das dependências da IFE; assistir o corpo docente nas unidades didático-pedagógicas com os materiais necessários e execução de suas atividades; utilizar recursos de informática; entre outras atividades.

TECNICO DE LABORATÓRIO/CIÊNCIAS: Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de ciências (física, química e biologia), realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias por meio de métodos específicos; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

TECNICO DE LABORATÓRIO/INFORMÁTICA: executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias através de métodos específicos; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE: identificar documentos e informações, atender à fiscalização e proceder à consultoria; executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade de custos e efetuar contabilidade gerencial; realizar controle patrimonial; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 03/2023

