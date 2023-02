IFPB oferta vagas em especialização gratuita

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) está com inscrições abertas para processo seletivo que visa o preenchimento de vagas em curso de especialização gratuito em Educação Ambiental e Sustentabilidade. De acordo com o cronograma, o período de inscrição segue aberto até o dia 15 de fevereiro, próxima quarta-feira.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site do Instituto. De acordo com o edital, o curso tem como público-alvo:

professores do ensino básico, profissional ou superior;

licenciados em qualquer área de conhecimento;

funcionários da iniciativa pública ou privada, ambientalistas ligados a organizações não governamentais;

demais membros da sociedade, que sejam graduados em curso reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação).

As oportunidades são para o Campus Cabedelo. Ao todo, há a oferta de 30 vagas. A especialização será presencial, com 18 meses de duração e 490 horas de carga horária.

De acordo com o edital, a seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação do CRE e do currículo. A Comissão de Seleção considerará, nessa avaliação, a titulação acadêmica, a experiência de ensino, a experiência de pesquisa, a experiência em extensão, a experiência profissional de gestão acadêmica e a experiência em monitoria.

Conforme o cronograma, a publicação do resultado final, com a lista de candidatos aprovados, está prevista para o dia 28 de fevereiro. As matrículas serão recebidas entre os dias 1º e 6 de março e exigirá a entrega de todos os documentos.

Acesse o edital na íntegra para mais informação.

