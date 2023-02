IFPI publica resultado preliminar do Vestibular 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) já divulgou o resultado preliminar do Vestibular 2023. A divulgação foi feita de forma individual, e os candidatos podem acessar suas notas na área de Acesso ao Sistema, no site de Seleção IFPI.

De acordo com o IFPI, os interessados em contestar o resultado preliminar poderão interpor recursos nesta quinta-feira, dia 9 de fevereiro. O procedimento deve ser feito on-line, através do site da instituição.

Após a análise dos recursos, o IFPI publicará o resultado final do Vestibular 2023 no dia 13 de fevereiro, próxima segunda-feira. Na mesma data, o Instituto publicará a convocação em 1ª chamada e as orientações para as matrículas.

De acordo com o edital do Vestibular 2023, nesta edição, o IFPI está ofertando 2.265 vagas para 58 cursos ministrados nos campi do Instituto de 17 municípios. O edital indica ainda que o Instituto reserva metade das vagas para egressos de escolas públicas, para pessoas com deficiência (PcD), de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

Vestibular 2023

O IFPI aplicou as provas desse processo seletivo no dia 15 de janeiro, no período da tarde. A avaliação foi composta por 60 questões objetivas sobre disciplinas do Ensino Médio e por uma redação em Língua Portuguesa.

Desse modo, a prova abarcou assuntos sobre as seguintes áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura e Artes, Língua Estrangeira e Educação Física); Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química); Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia a e Sociologia); e Matemática e suas Tecnologias.

Houve locais de prova nas seguintes cidades: Angical, Campo Maior, Cocal, Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Teresina, Uruçuí e Valença.

Confira o edital na íntegra para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFVJM publica resultado final do Vestibular 2022 para cursos de graduação EaD; saiba mais.