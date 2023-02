IFRN divulga oferta de mais de mil vagas para a 1ª edição do SiSU 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) já divulgou o termo de adesão referente ao primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) de 2023. De acordo com o documento, a oferta total do Instituto é de 1.277 vagas para ingresso no primeiro semestre letivo deste ano.

As oportunidades são para ingresso em 42 opções de cursos de graduação. Há oportunidades para Natal, Caicó, Apodi, Canguaretama, Ceará-Mirim, Currais Novos, Ipanguaçu, João Câmara, Macau, Nova Cruz, Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante e São Paulo do Potengi.

Do total das vagas, 571 serão para a seleção em ampla concorrência, para o público geral. O IFRN reserva 67 vagas para o cumprimento das suas ações afirmativas, enquanto outras 639 vagas estão reservadas segundo estabelece a Lei nº 12.711/2012.

Portanto, há vagas exclusivas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência.

SiSU 2023/1

De acordo com o edital do SiSU 2023/1, as inscrições serão recebidas no período de 16 a dia 24 de fevereiro. As inscrições devem ser feitas on-line, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A chamada única do SiSU 2023/1 está prevista para o dia 28 de fevereiro. A partir dessa data, os candidatos não convocados poderão manifestar interesse na lista de espera.

Somente poderão se inscrever nesta edição do SiSU os estudantes que participaram da última edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o Enem 2022, e que obtiveram nota acima de zero na prova de redação. Os estudantes que fizeram o exame na condição de “treineiros” não poderão participar do processo seletivo.

Acesse o edital do SiSU 2023/1 para mais informações.

