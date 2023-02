IFRS publica resultado do Vestibular 2023 via notas do Enem

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) já liberou o resultado final do Vestibular 2023 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Desse modo, os candidatos podem consultar a lista de aprovados por meio do site do Instituto.

O período de matrícula para os candidatos aprovados nesta 1ª chamada já está aberto. De acordo com o cronograma, os convocados deverão realizar os procedimentos de matrícula até o dia 23 de fevereiro, próxima quinta-feira. O procedimento poderá ser feito de forma virtual ou com a entrega dos documentos presencialmente.

Conforme o edital, os candidatos aprovados dentro das vagas para autodeclarados pretos, pardos ou indígenas passarão pelo procedimento de heteroidentificação no dia 23 de fevereiro. O resultado está previsto para o dia 24 seguinte.

Os candidatos poderão interpor recursos entre os dias 25 e 26 de fevereiro. Após a análise dos recursos, o IFRS publicará o resultado final no dia 27 do mesmo mês.

Oferta e vagas

Conforme divulgado pelo IFRS, a oferta para o Vestibular 2023 é de 5.400 vagas em mais de 150 cursos gratuitos para ingresso de novos alunos no ano letivo de 2023. O processo seletivo conta com a reserva de 50% das vagas para estudantes de escolas públicas, com recorte de renda e percentual de vagas para autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, para pessoas com deficiência (PcD).

As oportunidades estão distribuídas entre os 17 campi do IFRS distribuídos nas seguintes cidades: Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre, Restinga (Porto Alegre), Rio Grande, Rolante, Sertão, Vacaria, Veranópolis e Viamão.

Acesse o site do IFRS para mais informações.

