IFRS recebe inscrições para especialização em Educação Básica e Profissional

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) abriu o período de inscrição para processo seletivo do curso de especialização em Educação Básica e Profissional. O curso de pós-graduação será ofertado no campus do IFRS de Osório (RS).

De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até a próxima quarta-feira, dia 15 de fevereiro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas virtualmente, através do preenchimento deste formulário eletrônico.

Processo Seletivo

Conforme estabelecido no edital, poderão se inscrever para cursar essa especialização em Educação Básica e Profissional portadores de diploma de graduação em qualquer área, desde que em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

No entanto, no preenchimento das vagas, o IFRS de Osório dará preferência para os profissionais que atuam na Educação Básica ou Profissional.

A seleção dos candidatos para o preenchimento das 16 vagas ofertadas nesta edição será feita por meio da análise de currículo. Portanto, o candidato deverá enviar todos os documentos e informações solicitadas no momento da inscrição e no edital.

A especialização em Educação Básica e Profissional será realizada de forma presencial, com aulas no período das 19h05 às 22h40, de terça à quinta. A conclusão do curso exige que o candidato faça um trabalho de conclusão em uma das seguintes linhas de pesquisa:

Práticas pedagógicas em educação básica e profissional: metodologias e práticas de ensino; metodologias para disciplinas das áreas básica e técnica; formação de professores em Matemática e Física;

Fundamentos de Educação: Filosofia e epistemologia; Trabalho como princípio educativo; cultura, ideologia e educação; diversidade e Direitos Humanos; corporeidade; História e memórias da Educação básica e profissional; Variantes sociais no processo educativo.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final da seleção está prevista para o dia 2 de março. Os candidatos selecionados deverão realizar as matrículas presencialmente, com a entrega dos documentos na unidade de Osório, no dia 3 de março.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Univesp recebe as inscrições para o Vestibular 2023 até o dia 30 de março de 2023; saiba mais.