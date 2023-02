IFSP: processo seletivo oferta 55 vagas para professores; salários até 5,8 mil

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP), em São Paulo, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa o preenchimento de vagas para o cargo de professor substituto.

Os candidatos devem comprovar graduação em nível superior na área ofertada com especialização em licenciatura para concorrer a uma das vagas.

Os salários oferecidos pelo IFSP – SP varia entre R$ 2. 236,32 a R$ 3.130,85 por mês.

Vagas IFSP – SP

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia IFSP – SP oferece, ao todo, 55 vagas para professores divididas em diversas áreas de conhecimento, conforme segue abaixo:

Nível superior

Administração – 1 vaga;

Arquitetura – 1 vaga;

Artes – 1 vaga;

Biologia – 8 vagas;

Direito – 1 vaga;

Engenharia Civil – 2 vagas;

Eletrônica – 4 vagas;

Educação Física – 4 vagas;

Eletroeletrônica/Mecatrônica – 3 vagas;

Educação Especial – 1 vaga~;

Física – 1 vaga;

Gestão de Turismo – 1 vaga;

História – 1 vaga;

Indústria – 1 vaga;

Informática I – 1 vaga;

Informática II – 6 vagas;

Informática IV – 1 vaga;

Letras Português – 1 vaga;

Letras Português e Inglês – 2 vagas;

Letras Português e Libras – 1 vaga;

Letras Português e Espanhol – 2 vagas;

Matemática – 4 vagas;

Mecânica IV – 2 vagas;

Pedagogia – 4 vagas;

Produção Industrial – 1 vaga;

Química – 1 vaga;

As vagas oferecidas pelo IFSP – SP são para atuar nas seguintes localidades:

Araraquara;

Avaré;

Birigui;

Bragança Paulista;

Campinas;

Campos do Jordão;

Cubatão;

Guarulhos;

Hortolândia;

Itapetininga;

Ilha Solteira;

Jacareí;

Matão;

Piracicaba;

Pirituba;

Presidente Epitácio;

Registro;

Salto;

São José do Rio Preto;

São Paulo;

São Roque;

Sertãozinho;

Sorocaba;

Suzano;

Tupã;

Votuporanga;

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato pode ter nível superior em licenciatura em uma das áreas oferecidas pelo IFSP.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

O salário varia entre R$ 2.236,32 a R$3.130,85 para uma jornada de trabalho entre 20 a 40 horas semanais. Os aprovados ainda tem direito a retribuição por titulação no valor que pode chegar a R$2.700,36, totalizando até R$ 5.831,21.

Inscrições IFSP – SP

Os interessados em concorrer a uma das vagas do IFSP – SP devem realizar a inscrição até o dia 08 de março de 2023, diretamente pelo site do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 60,00.

Etapas concurso IFSP – SP

O processo seletivo da IFSP – SP contará com duas provas: Desempenho Didático – Pedagógico e Prova de Experiência Profissional, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

A convocação para a prova de desempenho didático-pedagógico será publicada no sítio eletrônico do Campus em que o candidato concorrerá a vaga, com as devidas instruções da data e horário da prova.

Os temas e referências bibliográficas para a prova de desempenho didático-pedagógico serão disponibilizados no sítio eletrônico do Campus onde o candidato concorrerá a vaga até o terceiro dia útil após o início das inscrições.

O contrato de trabalho poderá ter validade de até dois anos. Já a validade do processo seletivo é de um ano, contado a partir da data de homologação dos resultados, podendo ser prorrogado por mais uma vez pelo mesmo período de tempo a critério da instituição.

Clique aqui e leia o edital na íntegra do processo seletivo do IFSP para obter todas as informações sobre o conteúdo programático das provas, além do cronograma completo do processo seletivo.