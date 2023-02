Iker Casillas, sem se conter, manda recado para Piqué: Idiota totalmente infantil

Casillas Iker não teve problema em definir Gerard Piqué como um “idiota total e um babaca” em resposta a uma pergunta direta do influenciador espanhol Rio Llanos.

o Rio carregou uma captura de tela de uma conversa com o ex Real Madrid goleiro em sua conta no Twitter. planícies escreveu para Casillas sobre sua opinião sobre o ex Barcelona defensor.

“Iker o que você acha de pique, você não acha que ele é meio babaca? Seja honesto.”

E a resposta foi: “Totalmente infantil e idiota”.

Até aqui pique não comentou os insultos que recebeu de Casillas. Há rumores de alguns usuários que dizem que isso pode ser um golpe publicitário, já que os ex-jogadores nunca tiveram problemas.

Também lembraram que cada um o Rio, pique e Casillas são parceiros na Kings League.

O que é a Liga dos Reis?

Fundado pelo ex Barcelona e zagueiro da seleção espanhola piquejuntamente com planícieso streamer online mais famoso da Espanha, a Kings League é uma competição de futebol de sete que em sua temporada atual começou em 1º de janeiro de 2023 e é composta por 12 times.

As equipes são presididas por nomes como Cidade de Manchester recorde de artilheiro Sérgio Aguero e Real Madrid lenda do goleiro Casillas e incluem jovens jogadores locais e vários profissionais aposentados da liga espanhola.

O conceito é, sem dúvida, uma fórmula vencedora. Atraiu um público online significativo, com números de visualizações em dias de jogo superiores a um milhão de espectadores no Twitch, TikTok e YouTube.