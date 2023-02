Ilkay Gündogan promete apoio a áreas na Síria e na Turquia afetadas pelo desastre do terremoto

Aáreas de Turquia e Síria foram abalados por um grande terremoto nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, causando destruição generalizada em várias regiões. O terremoto de magnitude 7,8 resultou tragicamente em milhares de mortes, e acredita-se que centenas ainda estejam presas sob os escombros.

Enormes ondas de apoio desde então, desde trabalhadores que trabalham incansavelmente no local até figuras de destaque que fazem contribuições vitais na forma de ajuda e doações.

Uma dessas pessoas é Ilkay Ilkay Gundogan, jogador do Manchester City. O meio-campista expressou grande preocupação após os acontecimentos da noite de segunda-feira e deixou claro que quer tentar ajudar aqueles que foram afetados. “Minha família e eu estamos muito preocupados com os acontecimentos. Nossos pensamentos agora estão com as pessoas nas áreas de crise. É essencial que estejamos todos juntos agora. As pessoas precisam de nossa ajuda”, disse o jogador de futebol.

Ele tem sido extremamente solidário com a causa e junto com sua esposa Sara, o alemão de origem turca, doou dois caminhões de pão para as áreas mais afetadas pelo desastre. O casal entrou em contato com o fornecedor de serviços de alimentação da HEG Gida de Balikesir, Turquia, de onde são os pais de Gündogan e outros membros de sua família. O pai do jogador está lá agora e ajudou a organizar o transporte.

O internacional alemão insistiu que vai continuar em seus esforços para ajudar as regiões afetadas: “O incentivo e o apoio que recebemos até agora têm sido ótimos! Estamos tentando arrecadar mais alimentos e doações de materiais como comida para bebês, cobertores, produtos de higiene e agasalhos. Depois, em coordenação com os turcos embaixada em Londres, iniciaremos o transporte para a Turquia”.