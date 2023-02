Illustrator: curso GRATUITO da UFRGS

Adobe Illustrator é um software gráfico para a criação de ilustrações, como logomarcas, tipografias e outros. Por isso, os profissionais que sabem utilizá-lo podem conseguir trabalho em áreas como designer gráfico, web designer e outras. Ressaltando, ainda, que a execução dessas profissões não necessariamente exige um diploma, mas sim muito conhecimento e criatividade.

Portanto, continue acompanhando este artigo para saber mais sobre o curso gratuito de Illustrator, de oferecimento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul!

Quem pode fazer o curso

Todos aqueles que desejarem entender como funciona o Illustrator e como mexer no software, podem realizar o curso. Não há, portanto, nenhum pré-requisito para acessar ao conteúdo de forma gratuita. Entretanto, para acessá-lo, é preciso se cadastrar na plataforma Lúmina, da UFRGS.

Conteúdo

O curso conta com 9 unidades e etapas para que o aluno absorva o conteúdo e teste seus conhecimentos. Para isso, ele oferece aulas e uma avaliação. Além disso, ele conta com um fórum, onde o aluno poderá debater e tirar dúvidas.

Como funciona

O curso de Illustrator da UFRGS é oferecido mediante modalidade MOOC. Isso significa que o seu objetivo é alcançar o maior número de pessoas, visando ampliar o conhecimento e, geralmente, não exigem pré-requisitos.

Além disso, não há possibilidades de tirar dúvidas com professores. Mas, como há o fórum, os alunos podem trocar informações, tirarem dúvidas e debaterem entre si.

Esse curso é oferecido de maneira totalmente online e não possui tutoria. Portanto os alunos que decidirem cursá-lo estudarão sozinhos e deverão ter disciplina para estudar todo o conteúdo.

Em alguns casos, o professor indica materiais de apoio para o estudo e eles não estão disponíveis na plataforma. Por isso, cabe ao aluno ir atrás desses conteúdos, para complementar o seu estudo.

Carga horária e certificado

O curso de Illustrator possui carga horária de 40 horas, as quais constarão do certificado para o aluno, fornecido gratuitamente no final dele. Entretanto, obterão o certificado apenas aqueles alunos que realizarem as atividades disponíveis no curso e acertarem, pelo menos, 60% de todas elas.

Por isso, é importante que o aluno realmente estude, para aplicar os seus conhecimentos nas avaliações.

O aluno apenas terá de duas a três chances para acertar as questões e não haverá chances extras. Além disso, o curso não poderá ser feito novamente, portanto é preciso estudar, para acertar as questões.

Para a emissão do certificado, é importante que o aluno realize o cadastro completo na plataforma, com o nome correto. Isso porque o nome utilizado para ingressar na plataforma será, exatamente, aquele que constará no certificado.

Como se inscrever

A inscrição no curso de Illustrator é feito na própria plataforma da universidade, a Lúmina. Quem quiser fazê-la deve estar cadastrado no site. Para isso, basta clicar em “Faça login para se inscrever” no canto superior esquerdo da página.

Uma página se abrirá para que o aluno acesse a conta, se já possuir cadastro. Se não, basta clicar em “Cadastrar-se”. Na página que se abrir, o aluno deverá preencher todos os dados solicitados, de forma correta. Ao final, basta clicar em “Criar minha conta” para acessar ao curso de Illustrator e qualquer outro da plataforma.