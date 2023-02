Imagens arrepiantes mostram o momento em que o atirador é preso depois de matar um repórter de TV e uma menina de 9 anos

Nlançado recentemente filmagem da câmera corporal mostra o momento K aos 19 anosvai Melvin Moisés foi preso pela polícia depois de supostamente matar três pessoas, incluindo um jornalista de TV, e ferir outra no centro da Flórida na quarta-feira.

O incidente, ocorrido em um bairro a oeste de Orlando, deixou a comunidade em estado de choque e luto pelas vítimas.

Nas imagens, Moisés pode ser visto sendo preso por policiais que o encontraram ainda de posse da arma usada no tiroteio. O vídeo foi parcialmente desfocado pela polícia.

O tiroteio começou quando Moses supostamente atirou e matou Nathacha Augustin, de 38 anos. Ele então voltou ao local e atirou fatalmente no repórter do Spectrum News 13 Dylan Lyons, de 24 anos, que estava cobrindo o tiroteio inicial, e feriu gravemente o fotógrafo da estação, Jesse Walden. Moses então fugiu do local e supostamente atirou em T’yonna Major, de 9 anos, nas proximidades, matando-a. A mãe da menina também ficou ferida no ataque.

Moses foi acusado de três acusações de assassinato em primeiro grau e uma acusação de tentativa de assassinato em primeiro grau. As autoridades ainda estão investigando o motivo por trás dos tiros. O xerife do condado de Orange, John Mina, disse que espera aprender mais sobre os motivos do suspeito no futuro.

O tiroteio a sangue frio deixa a comunidade em estado de choque

