Imagens incríveis mostram resgate de balão espião chinês no oceano

TO exército dos EUA abateu no sábado um suspeito balão espião chinês ao largo da costa da Carolina depois de atravessar locais militares sensíveis em toda a América do Norte.

A China insistiu que o viaduto foi um acidente envolvendo uma aeronave civil e ameaçou repercussões.

Presidente Joe Biden emitiu a ordem, mas queria que o balão fosse derrubado ainda antes, na quarta-feira.

Ele foi avisado de que o melhor momento para a operação seria sobre a água, disseram autoridades americanas.

Oficiais militares determinaram que derrubá-lo por terra de uma altitude de 60.000 pés representaria um risco indevido para as pessoas no solo.

A China respondeu que se reservava o direito de “tomar outras ações” e criticou os EUA por “uma reação exagerada óbvia e uma grave violação da prática internacional.”

A presença do balão nos céus dos Estados Unidos esta semana foi um duro golpe para a já tensas relações EUA-China que estão em uma espiral descendente há anos.

Isso levou o secretário de Estado, Antony Blinken, a cancelar abruptamente uma viagem de alto risco a Pequim com o objetivo de aliviar as tensões.

A gigantesca esfera branca foi vista na manhã de sábado sobre as Carolinas ao se aproximar do Costa atlântica.

Por volta das 14h39 EST, um O caça F-22 disparou um míssil contra o balão, perfurando-o enquanto estava a cerca de 6 milhas náuticas da costa perto de Myrtle Beach, Carolina do Sul, disseram altos funcionários da defesa.