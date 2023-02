Ime Udoka entre os principais candidatos ao cargo de treinador principal do Atlanta Hawks, por relatório

EUnão faz nem um ano desde Fazendo Udoka estava no auge de sua jovem carreira de treinador na NBA, quando em junho de 2022 liderou o celtas de Boston para as finais da NBA, onde foram derrotados em seis jogos pelo eventual campeão, o Golden State Warriors.

No entanto, antes do início da atual temporada 2022-2023 da NBAUdoka foi suspenso por tempo indeterminado pelo Celtics por manter um relacionamento amoroso inapropriado com uma das mulheres que trabalhava na equipe do time que tem mais títulos da NBA (17) junto com o Los Angeles Lakers.

Ime Udoka cumprimenta intimamente Kathleen Nimmo-Lynch após vencer a ECF

Quem ocupou o lugar de Ime Udoka em Boston?

No lugar de Udoka, Joe Mazzulla foi contratado como técnico interino, que não só tem o Boston com o melhor histórico de toda a Conferência Leste, como também teve a honra de treinar Equipe Giannis no NBA All-Star Game.

Estes bons resultados levaram o Celtics a ampliar contrato de Mazzulla como técnico do time e deixá-lo sem o título interino, deixando Udoka rebaixado a não retornar à organização futuramente.

A teoria de Stephen A. Smith sobre por que o Boston Celtics não demitiu Ime Udoka

Quinn Snyder, a opção número 1 para os Hawks

É por isso que quando o Atlanta Hawks despedido Nate McMillan esta semana, circularam rumores de que Udoka é um dos principais candidatos a ocupar esse cargo, segundo reportagem de Marc Stein, da CBS Sports.

Apesar disso, de acordo com Adrian Wojnarowski da ESPN, o principal candidato à sucessão de McMillan é Quinn Snyderque foi o treinador do Utah Jazz de 2014 a 2022, chegando aos playoffs em seis anos consecutivos durante esses oito anos, e trabalhou em Atlanta anteriormente como assistente de Mike Budenholzer antes de ir treinar o Milwaukee Bucks.