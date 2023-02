Imposto de Renda 2023: programa para declaração será liberado pela Receita no próximo mês

A Receita Federal divulgou hoje sexta-feira (24) que o programa para realização da declaração do Imposto de Renda 2023 será liberado para download a partir do dia 15 de março. A data coincide com o início do prazo para o envio do documento.

O programa é liberado todos os anos pela Receita, tanto para computadores desktop quanto no formato de aplicativos para Android e iOS. Além disso, outra possibilidade é preencher as informações da declaração no formato online, sem necessidade de baixar o programa.

Calendário

Segundo a Receita Federal, a demora de divulgação do calendário do Imposto de Renda 2023 dará a possibilidade aos contribuintes de acessar a declaração pré-preenchida logo no início do envio. O objetivo é agilizar o processo e evitar possíveis erros.

Prazo para a declaração

Diferentemente dos anos anteriores, o prazo de da documentação vai até o dia 31 de maio. Agora, os contribuintes terão de 15 de março até o final de maio para acertar as contas com o leão.

Antigamente, vale destacar que o tempo para realização do processo costumava terminar no mês de abril. Entretanto, desde o ano de 2020, o prazo vem sendo prorrogado para 31 de maio. A justificativa é pandemia de Covid-19.

A expectativa é de que na próxima segunda-feira (27), a Receita divulga os detalhes e as mudanças da declaração deste ano em uma entrevista coletiva para a imprensa.

Quem ganha até dois salários mínimos não pagará Imposto de Renda. A regra passa a valer a partir de maio. Deste modo, o contribuinte não terá descontos no seu contracheque.

Por fim, é importante destacar que nada muda para a declaração de Imposto de Renda deste ano. A tabela considerada continua sendo a atual: deve pagar imposto quem ganhou a partir de R$ 1.903,98 por mês no ano de 2022.

Informe de Rendimentos

O prazo para as empresas enviarem aos funcionários o informe com os rendimentos referentes a 2022 termina na próxima terça-feira, 28 de fevereiro. Bancos e corretoras de valores também deverão informar o documento com os rendimentos de aplicações financeiras dos seus clientes no mesmo prazo. Os informes são importantes e necessários para preencher a declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física 2023.

Objetivo da declaração do Imposto de Renda

Deste modo, a Receita Federal utiliza as informações obtidas para realizar um cruzamento de dados e determinar quanto cada contribuinte pagou de imposto ao longo do ano passado e saber se houve alguma irregularidade, como sonegação.